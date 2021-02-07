哥伦比亚牛年春节好戏连台 

人民网里约热内卢2月6日电 （记者吴杰）迎接牛年新春之际，中国驻哥伦比亚使馆在中国文旅部和哥伦比亚文化部、体育部大力支持下，携手中国国家京剧院、东方演艺集团、哥伦比亚国家电台电视台、波哥大市政府、胡里奥·多明戈大剧院、亚洲伊比利亚文化基金会、哥中友协等机构，共同举办哥伦比亚“2021牛转乾坤·吉祥平安”新春系列活动，隆重推出数项线上精彩文艺演出和文化活动，向中哥两国民众送去祝福与问候，分享祥瑞与欢乐。

牛年春节前后陆续推出的活动有：欢乐春节全球启动仪式暨开幕式音乐会；舞·乐《中国故事·十二生肖》；《春之序曲》民族音乐会；首届哥伦比亚“自行车牛年生肖装饰大赛”；2021“欢乐春节”京剧《白蛇传》云展演；2021年央视春晚节目集萃；寰宇同春——“欢乐春节”主题虚拟展；《弦音兆丰年》新春祝福交响音乐会；《红梅花开》民族室内音乐会等。

舞·乐《中国故事·十二生肖》云展演活动是春节活动的重头戏，该剧以中国生肖文化为创作题材，以打击乐演奏、舞蹈为主要表现形式，以《丑牛牧野》为序幕，选取“日晷”“晨钟暮鼓”“春夏秋冬的四时风貌”“中国历史年代的特色与演变”等元素，展现十二种优秀的中华民族传统美德，以及十二生肖背后“时间与生命”的宏大主题。春节期间，哥多明戈大剧院空中剧院连续一周24小时不间断转播。

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