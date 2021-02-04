中国蓝盔征服“魔鬼地段”

人民网贝鲁特2月3日电 （周輖、丁文栋、刘攀）春节将至，中国第19批赴黎巴嫩维和多功能工兵分队官兵们依然奋战在任务一线，连续三天前往距离营区30公里外的“蓝线”，穿越黎巴嫩南部黎以边境地区，深入号称“魔鬼地段”的山谷，执行任务点中难度最大的维护任务。

“蓝线”，是联合国为黎巴嫩与以色列划定的临时停火线，由300多个蓝桶连接而成，长度约121公里，一直以来对促进地区和平稳定具有重要意义。但由于年代久远，加上天气环境等因素，许多通道和用于标记“蓝线”的蓝桶，出现了不同程度的损毁，在安全通道两侧经常可以看到裸露的地雷。

根据联黎司令部命令，从2020年11月起，中国第19批赴黎维和多功能工兵分队，需要在第一阶段对100多个通道和蓝桶进行维护。主要包括清理通道内的植被杂物、更换铁丝网与警示标识、对蓝桶及其标记编号喷漆翻新等工作。

参与过前期勘察任务的扫雷监督员况志邦介绍本次任务时说：“下山的大部分路段都是悬崖峭壁，勘察小组下去的时候，一路上坡陡路滑、荆棘密布。”据当地雇员介绍，这里距离黎巴嫩地中海西海岸12公里，是黎以边境线上环境最恶劣、山势最凶险的区域之一，平均坡度在60度以上，甚至有个别地方是90度垂直的悬崖。在这里执行任务，充满了挑战与危险，因此，官兵们把它称作“魔鬼地段”。

官兵们携带作业器材，进入通道，茂密的荆棘植被与通道连为一体，原本的道路早已被杂草和灌木丛覆盖，加上近150公斤的工具器材，官兵们举步维艰，每前进一步都需要用修枝剪、锯子和砍刀等工具来开路。

没走多久，道路又被90度的峭壁挡住了去路，官兵们利用绳索，在光秃秃的石壁上一点点挪动，缓缓下降。正值雨季，山路湿滑，土壤和石头都比较松软，不少官兵险些摔倒。行进途中，组长在前面探路，副组长在中段观察高处滚落的石头，防止人员被砸伤。

在近乎抬头望不到天的深山中，维和官兵们硬生生开辟出一条长500米宽2米的通道，通道内所有的植被全部清理干净。到达谷底后，蓝桶终于露出“真容”，桶身附近5米被杂乱的荆棘团团围住，山上的泥土碎石被一路冲刷下来，将蓝桶原本1米多高的水泥底座全部覆盖。谷底的淤泥给维和官兵实施作业带来很大麻烦，一踩下去，整只脚都会陷进淤泥里。

随着最后一块三角警示牌悬挂完毕，维和官兵成功征服了“魔鬼地段”。往常，一个小组单日能完成1到2个蓝桶的维护，而在这片“魔鬼地段”，他们整整用了3天才完成了1个蓝桶的维护工作，其难度可想而知。

截至目前，中国第19批赴黎维和官兵在40多个工作日内，步行距离近100公里，高标准完成了约70条通道、70个蓝桶的维护任务，受到联黎部队官员和黎巴嫩政府军高度称赞。

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