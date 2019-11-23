赞比亚237公里道路贯通 总统亲临通车仪式并致谢中国建设者

人民网约翰内斯堡11月22日电 （王磊）2019年11月21日，由中国建筑集团有限公司承建的赞比亚237公里道路项目通车仪式在赞比亚南方省卡洛莫举行，赞比亚总统埃德加·伦古、住建部部长文森特·姆瓦莱、国家发展规划部部长亚历山大·奇太梅、非发行驻赞比亚国别经理玛丽·蒙亚芜、南部省省部长艾德法·哈姆卡莱等南方省和中部省政府官员出席仪式。

仪式上，赞比亚各政要领导相继发言，对项目通车表示祝贺。埃德加·伦古总统听取发言后表示，该项目是非洲气候投资基金组织（Climate Investment Fund）为应对环境变化在赞比亚投资的第一个道路试点项目并取得了成功，道路的通车将有效改善当地基础设施水平，带动当地经济发展。

“这条道路的贯通，改变了我们很多人的命运，感谢中国建筑建设者的付出，今年是与中国建交55周年，希望中赞友谊能永久长存”。在2019年11月21日项目通车仪式上，赞比亚总统埃德加·伦古高度评价。

活动当天埃德加伦古总统还在路上进行了试驾，并亲自植树，纪念道路的顺利通车。

由中建集团负责建设的237公里道路项目，2017年8月正式开工，项目全长237公里，宽5.5米，为砂砾耐磨层路，包括大小涵洞等构筑物共计360余座，道路施工2年，维护期3年，2019年5月30日通过业主初步验收。

“我们非常喜欢中国人修筑的这条路，它的出现提高了当地人的生活质量。”2019年10月31日，在赞比亚最大的新闻栏目ZNBC电视台播出的专题片中，赞比亚道路局代理部长安东尼代表赞比亚200万卡富埃盆地人民对中国建筑承建的237公里道路项目表露心声。

该道路联通赞比亚中部省和南方省，是第一条横跨卡富埃盆地（海拔1200m）和国家森林公园的互联通道。项目的建成通车改变了卡富埃当地原有的只允许季节性通行限制（雨季期间，森林内处于沼泽地，人员无法出入），村民可全天候出入森林，带动了当地经济发展，仅卡富埃国家森林公园税收增加达120-150%。该项目是“一带一路”倡议的最新力作，也为中赞建交55周年献礼。

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