“戏韵中国”亮相比利时

人民网比利时列日11月10电 （记者方莹馨）11月9日，“戏韵中国”上海戏剧学院法国、比利时两国巡演来到比利时列日，在列日大学学术礼堂华丽亮相。演出由上海戏剧学院戏曲学院和列日大学孔子学院共同主办。

此次上海戏剧学院戏曲学院派出由11名青年学生和9名教师组成的演出团，表演了《三岔口》《火判》《拾玉镯》《霸王别姬》《天女散花》《盗草》《墙头马上》等经典京剧唱段。华美的戏服、五彩的脸谱、飞舞的水袖让比利时观众充满好奇，婀娜的身段、婉转的唱腔、利落的空翻引来现场阵阵掌声。

“了解中国传统，可以先从了解中国京剧开始，京剧艺术是多元而综合的艺术，表演中融合了中国诗词、音乐、舞蹈、杂技和美术，演员分生旦净丑等行当，表演有唱念做打等技巧。”列日孔子学院外方院长艾力克·弗洛朗斯在致辞中向比利时观众介绍了京剧的起源和发展、艺术特色和价值；中方院长张迎璇则介绍了上海戏剧学院的基本情况，该学院成立于1945年，目前有2500个学生，在戏剧和电影领域都有深入的研究。

此次演出团团长、上海戏剧学院戏曲学院副院长黄暾炜表示：“中国有句俗语‘有缘千里来相会’，我们长途跋涉，不远万里来到了这里，是因为艺术，缘于艺术，为了交流，为了合作。比利时是欧洲心脏，是中国在欧盟的重要合作伙伴。我们除了政治和经贸合作，还有文化艺术的交流，而文艺的交流让我们心与心贴得更近、情与情走得更深；多元文化艺术的交流，为我们打开一扇窗，让我们看到别样的文艺光彩，碰撞出绚丽的思想火花。”

谈起中外高校合作，他表示，列日大学与时代相融，上海戏剧学院与国际接轨，源于此，我们相聚于此，源于此，我们期待更多的交流与合作。

据悉，列日孔院成立于2006年，近两年来，列日孔院大力发展汉学教学和文化交流，今年在纳慕尔建立了分部，在列日中学的教学点由一个增加为四个，并在列日的一所大专院校HELMO也建立了一个教学点。

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