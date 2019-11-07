法国影片《白狮奇缘》主创来京，与观众亲密交流

人民网北京11月7日电（肖骁 实习生方可圆）11月6日，第六届中法环境月闭幕前夕，法国影片《白狮奇缘》在北京保利国际影城举办放映活动，导演吉勒斯·戴·迈斯特（Gilles de Maistre）及主演丹尼·戴·维利尔斯（Daniah de Villiers）亲临现场与观众进行交流。

《白狮奇缘》讲述了少女米娅和白狮查理一起成长，并在非洲展开了一场奇幻冒险的故事。影片拍摄时间长达三年，拍摄过程全部采用真狮出镜，没有进行任何的后期特效，真实地描绘了人与狮子日常的相处和亲密瞬间，探讨了珍稀动物濒临灭绝与商业性动物驯养两个问题间的复杂关系。

该电影于2018年12月26日在法国上映，本土观影人数超过150万次，海外观影人数超过600万次，是2019年在海外市场最为卖座的法国电影。

在谈到挑选女主角米娅的过程时，导演吉勒斯·戴·迈斯特回忆说剧组在南非总共试镜了300多个孩子，让他们与狮子幼崽亲密接触，观察他们的反应和表现。许多孩子因为害怕或是因为被狮子抓伤而放弃。丹尼则表现的非常勇敢，还用头和狮子交流，而这恰好也是狮子之间表示亲密的方式，这个聪明的举动让她被导演一眼挑中最终获得了这个角色。

在映后交流会上，中国观众纷纷表达了对这部片子的喜爱，而对于观众提出“剧组在拍摄之后是否还去看望过白狮”的问题时，主演丹尼·戴·维利尔斯说，“在拍摄结束之后，我还经常去看望查理， 它到现在还认得我，我们之间一直维持着亲密的友谊。”

据悉，《白狮奇缘》将于明年年初将在中国上映。

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