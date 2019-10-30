激发冬日阳光之旅的温暖度假胜地

当寒冷的冬天临近，人们依然想在温暖的阳光下度过美好的假期。这里挑选的目的地，可以激发我们的冬日旅行的胃口。

塞浦路斯Cyprus

塞浦路斯西南部的哥伦比亚海滩度假酒店（Columbia Beach Resort）有很多可以吸收阳光的地方，拥有室内和室外游泳池，给人以地中海式建筑风格的感觉。

阿曼Oman

Chedi Muscat酒店位于阿曼湾，拥有无边泳池和轻松的氛围，非常适合这个历史悠久的中东国家。11月和12月的气温将高达20多度。

格林纳丁斯 The Grenadines

Petit St Vincent是鉴赏家的私人岛屿。有很多闪光点，拥有22栋小屋，这些小屋带有标记系统及召唤客房服务，还有量身定制的迷你摩托车派送客房服务。

格林纳达Grenada

如此令人愉悦的老式风格，今年，豪华的Silversands酒店开业了。一家时尚的小型酒店，位于海滩上，设有无边泳池和美食餐厅。

越南，岘港Da Nang

如今，越南正在吸引大量游客。Angsana Lang Co度假村拥有2.5英里的海滩，设有儿童俱乐部、高尔夫球场和水疗中心。

泰国，普吉岛Phuket

攀瓦角（Cape Panwa）是普吉岛的私人海滩之一，拥有宽敞的空间、种植园式主楼、游泳池、餐厅以及一系列引人注目的现代式套房。

澳大利亚，珀斯Perth

Perth是澳大利亚最阳光明媚的城市。在这里你可以欣赏玛格丽特河（Margaret River）亮丽的风景线、探索风景如画的葡萄园，12月温度达到29摄氏度。

(责编：燕勐、刘洁妍)