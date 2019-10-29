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第五届国际深圳社团大会在泰国开幕

2019年10月29日16:24  来源：人民网-国际频道
 

人民网曼谷10月28日电（记者赵益普）10月28日晚，第五届国际深圳社团大会暨泰国-深圳经贸交流会在泰国首都曼谷开幕。数百名来自全球五大洲的深圳籍华侨华人社团领袖、华商企业家齐聚一堂，畅叙友谊共谋发展，为深圳建设中国特色社会主义先行示范区助力。泰国副总理威萨科努·科安，泰国前副总理、泰中友好协会会长功·塔帕朗西，泰国中华总商会主席陈振治，泰国中国和平统一促进总会会长王志民，第五届国际深圳社团大会主席、泰国华人青年商会会长李桂雄等出席大会。

威萨科努·科安致辞时表示，中国改革开放以来，深圳取得的巨大成就举世瞩目，宝贵经验值得泰国借鉴学习。深圳和曼谷是友好交流城市，长期以来联系紧密。值中华人民共和国成立70周年和中泰建交44周年之际，第五届国际深圳社团大会在曼谷举行，将进一步密切两市交流，深化彼此合作。泰国政府欢迎中国、深圳的企业家来泰国投资，充分享受泰国的相关政策。同时，泰国政府将为来泰囯投资的企业创造良好条件和提供鼎力支持。

深圳市侨务代表团团长、市海外交流协会会长吴欢向海内外各界朋友介绍了新中国成立70年以来，深圳发生的翻天覆地的变化。她表示，泰国和中国是彼此信赖的好邻居、好伙伴、好朋友、好亲戚，“一带一路”倡议更为中泰两国关系的发展注入了新的动力。希望借助第五届国际深圳社团大会这个机会，进一步搭建桥梁纽带、汇聚发展共识、深化交流合作，为深圳先行示范区建设、粤港澳大湾区政经发展、中泰两国友好发挥独特作用。

陈振治期待第五届国际深圳社团大会，进一步凝聚海内外深圳人力量，深化泰中两国及世界各国间多边务实合作，推动深圳国际化发展，为助力“一带一路”和深圳先行示范区建设作出新的更大的贡献。

李桂雄表示，举办第五届国际深圳社团大会就是要借发展的东风，共享时代的新机遇，进一步深化深圳与世界各地的交流合作；就是要整合全球深圳人的优势资源，构筑起连通世界的经贸大网，以构建人类命运共同体的理念，为推动经济全球化朝着更加开放、包容、普惠、平衡、共赢的方向发展，做出侨界应有的贡献。

开幕式前，大会还举办了侨界书画艺术交流展，展出了来自世界各地不同区域侨界艺术家作品30余件。侨界艺术家们用一幅幅艺术佳作，讲述着一个个精彩的中国故事、深圳故事，展现了中华传统文化魅力，架起了中泰两国民心相通的“彩虹桥”。

(责编：李婷(实习生)、刘洁妍)
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