2019全球最佳餐厅 北京一家首次荣登榜首

全球旅游网站平台TripAdvisor公布了2019年“旅行者之选” 全球最佳餐厅榜单，中国餐馆TRB Hutong排名第一。

该奖项的评选主要基于对世界各地数百万食客评论和意见的分析。位于巴黎布里斯托尔酒店（Bristol Hotel）内的Epicure餐厅排名第二，意大利的奥尔塔圣朱利奥餐厅（Ristorante Villa Crespi）位居第三。

TRB Huntong餐馆坐落在拥有600年历史的庙宇中，专注于当代欧洲美食，特别是法国烹饪。

有食客说：“这里拥有美味的饭菜、优美的氛围、优质的服务和精致的用餐体验。

第二名的Epicure位于法国首都巴黎布里斯托尔酒店（Bristol Hotel）内，拥有三颗米其林星。

第三名是意大利的Ristorante Villa Crespi餐厅，这家米其林二星级的餐厅提供150欧元（130英镑）的品尝菜单。

榜单上的第四位是墨西哥坎昆的Restaurante Benazuza，该餐厅在TripAdvisor上共有1,702条点评，其中有745条优秀点评。

排在第五位的是The Jane，它坐落在比利时安特卫普市的一家前军事医院内，提供150欧元的品尝菜单。

世界排名前十的其他餐厅还有法国圣让德吕兹的Le Brouillarta（第六），泰国清迈的David's Kitchen（第七），西班牙赫罗纳的El Celler de Can Roca（第八）和Aramburu在布宜诺斯艾利斯（第九）。

伯明翰的Adam's餐馆排名第十，同时被TripAdvisor评为英国最佳美食餐厅。

该餐馆由夫亚当（Adam）和娜塔莎·斯托克斯（Natasha Stokes）运营。

亚当说：“我们很高兴能在旅行者之选奖项中被评为英国第一和世界第十。

(责编：燕勐、杨牧)