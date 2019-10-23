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2019全球最佳餐厅 北京一家首次荣登榜首

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中国餐馆TRB Hutong排名第一。
中国餐馆TRB Hutong排名第一。
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来源：人民网-国际频道  2019年10月23日17:00

全球旅游网站平台TripAdvisor公布了2019年“旅行者之选” 全球最佳餐厅榜单，中国餐馆TRB Hutong排名第一。

该奖项的评选主要基于对世界各地数百万食客评论和意见的分析。位于巴黎布里斯托尔酒店（Bristol Hotel）内的Epicure餐厅排名第二，意大利的奥尔塔圣朱利奥餐厅（Ristorante Villa Crespi）位居第三。

TRB Huntong餐馆坐落在拥有600年历史的庙宇中，专注于当代欧洲美食，特别是法国烹饪。

有食客说：“这里拥有美味的饭菜、优美的氛围、优质的服务和精致的用餐体验。

第二名的Epicure位于法国首都巴黎布里斯托尔酒店（Bristol Hotel）内，拥有三颗米其林星。

第三名是意大利的Ristorante Villa Crespi餐厅，这家米其林二星级的餐厅提供150欧元（130英镑）的品尝菜单。

榜单上的第四位是墨西哥坎昆的Restaurante Benazuza，该餐厅在TripAdvisor上共有1,702条点评，其中有745条优秀点评。

排在第五位的是The Jane，它坐落在比利时安特卫普市的一家前军事医院内，提供150欧元的品尝菜单。

世界排名前十的其他餐厅还有法国圣让德吕兹的Le Brouillarta（第六），泰国清迈的David's Kitchen（第七），西班牙赫罗纳的El Celler de Can Roca（第八）和Aramburu在布宜诺斯艾利斯（第九）。

伯明翰的Adam's餐馆排名第十，同时被TripAdvisor评为英国最佳美食餐厅。

该餐馆由夫亚当（Adam）和娜塔莎·斯托克斯（Natasha Stokes）运营。

亚当说：“我们很高兴能在旅行者之选奖项中被评为英国第一和世界第十。

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(责编：燕勐、杨牧)
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