英国最佳餐馆 美味与艺术的完美结合

兰开夏郡的Moor Hall提供的食物。

新的一期“AA旅游指南”推出了其第27版——餐厅指南，其中包含了2,000家英国餐馆。

这些餐馆因其“卓越烹饪”而入选，美食家必读。

Moor Hall，奥顿，英国兰开夏郡

兰开夏郡（Lancashire）的摩尔庄园（Moor Hall），已经从“ 16世纪的庄园转变为美食胜地”。

它拥有别致的餐厅和现代化先进的开放式厨房。

这里有着对美食的艺术创作，以及对细节无与伦比的关注。

伦敦Westbury酒店餐厅

厨师艾琳·威廉姆斯（Alyn Williams）负责伦敦梅菲尔区高档五星级Westbury酒店里的餐厅。

餐厅拥有敞亮的空间、无可挑剔的美食、热情周到的服务，提供“现代欧洲美食”，其中腌制的芹菜、黑布丁酱和小松菇很美味。

Ritz餐厅，伦敦

Ritz酒店于1906年首次开放，它有一个“令人惊叹的美丽餐厅，在面向公园一侧是落地窗，屋顶装饰阳光明媚的云朵天花板壁画。

美食有芦笋、野蒜，以及勃朗峰（Mont Blanc）甜点、栗子和朗姆酒冰淇淋。

Chapter One，布罗姆利，肯特

Chapter One是布罗姆利市肯特郊区的一个高档的放松场所，由厨师安德鲁·麦克里什（Andrew McLeish）经营。

餐厅内摆有陶罐，里面有辣椒酱、奶油酱和芥末酱，而甜点则包括Valrhona巧克力、松软的蛋糕和清甜的樱桃冰糕。

Gravetye Manor酒店，西萨塞克斯郡

Gravetye Manor酒店拥有优雅的现代舒适环境。其时尚的新餐厅由厨师乔治·博格格（George Blogg）经营，拥有充满活力的英式烹饪。

在这里你可以期待一种现代的风格、探索的风味以及质感丰富的创造性美食。

Mallory Court酒店餐厅，沃里克郡

Mallory Court酒店是一栋位于10英亩土地上的庄园住宅，拥有一个花园餐厅。

在餐厅可欣赏到美丽的花园和乡村景色，那里的花卉装饰和餐桌都构成了优雅的环境。

餐厅有季节性的点菜菜单和每日更改的定价菜单，以及七道菜的品尝菜单

Three Chimneys，斯凯岛

Three Chimneys是一家偏远的餐厅，在斯凯岛上。

首席厨师是斯科特·戴维斯（Scott Davies），他烹饪的美食精致，采用当地食材。

Patrick Guilbaud餐厅，Merrion酒店，都柏林

餐厅Patrick Guilbaud位于都柏林的五星级Merrion酒店内，自1981年开业以来，由厨师Guillaume Lebrun经营。

餐厅墙上是温暖的色调，装饰有爱尔兰艺术家的艺术品，经典的美食烹饪显示出其创造力。

L'Enclume餐厅

位于坎布里亚郡卡特梅尔的L'Enclume餐厅被视为提供“最先进的当代烹饪”的餐厅。

Sketch餐厅

Sketch是一家位于梅菲尔（Mayfair）的二级保护联排别墅中的餐厅。它的食物被描述为具有“高度概念化”。

(责编：燕勐、杨牧)