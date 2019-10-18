网站首页时政国际财经台湾军事观点领导人事理论法治社会产经教育科普体育文化书画房产汽车旅游健康视频知识产权
人民网>>国际>>外媒关注

英国最佳餐馆 美味与艺术的完美结合

【查看原图】
兰开夏郡的Moor Hall提供的食物。
兰开夏郡的Moor Hall提供的食物。
123456789
来源：人民网-国际频道  2019年10月18日16:21

新的一期“AA旅游指南”推出了其第27版——餐厅指南，其中包含了2,000家英国餐馆。

这些餐馆因其“卓越烹饪”而入选，美食家必读。

Moor Hall，奥顿，英国兰开夏郡

兰开夏郡（Lancashire）的摩尔庄园（Moor Hall），已经从“ 16世纪的庄园转变为美食胜地”。

它拥有别致的餐厅和现代化先进的开放式厨房。

这里有着对美食的艺术创作，以及对细节无与伦比的关注。

伦敦Westbury酒店餐厅

厨师艾琳·威廉姆斯（Alyn Williams）负责伦敦梅菲尔区高档五星级Westbury酒店里的餐厅。

餐厅拥有敞亮的空间、无可挑剔的美食、热情周到的服务，提供“现代欧洲美食”，其中腌制的芹菜、黑布丁酱和小松菇很美味。

Ritz餐厅，伦敦

Ritz酒店于1906年首次开放，它有一个“令人惊叹的美丽餐厅，在面向公园一侧是落地窗，屋顶装饰阳光明媚的云朵天花板壁画。

美食有芦笋、野蒜，以及勃朗峰（Mont Blanc）甜点、栗子和朗姆酒冰淇淋。

Chapter One，布罗姆利，肯特

Chapter One是布罗姆利市肯特郊区的一个高档的放松场所，由厨师安德鲁·麦克里什（Andrew McLeish）经营。

餐厅内摆有陶罐，里面有辣椒酱、奶油酱和芥末酱，而甜点则包括Valrhona巧克力、松软的蛋糕和清甜的樱桃冰糕。

Gravetye Manor酒店，西萨塞克斯郡

Gravetye Manor酒店拥有优雅的现代舒适环境。其时尚的新餐厅由厨师乔治·博格格（George Blogg）经营，拥有充满活力的英式烹饪。

在这里你可以期待一种现代的风格、探索的风味以及质感丰富的创造性美食。

Mallory Court酒店餐厅，沃里克郡

Mallory Court酒店是一栋位于10英亩土地上的庄园住宅，拥有一个花园餐厅。

在餐厅可欣赏到美丽的花园和乡村景色，那里的花卉装饰和餐桌都构成了优雅的环境。

餐厅有季节性的点菜菜单和每日更改的定价菜单，以及七道菜的品尝菜单

Three Chimneys，斯凯岛

Three Chimneys是一家偏远的餐厅，在斯凯岛上。

首席厨师是斯科特·戴维斯（Scott Davies），他烹饪的美食精致，采用当地食材。

Patrick Guilbaud餐厅，Merrion酒店，都柏林

餐厅Patrick Guilbaud位于都柏林的五星级Merrion酒店内，自1981年开业以来，由厨师Guillaume Lebrun经营。

餐厅墙上是温暖的色调，装饰有爱尔兰艺术家的艺术品，经典的美食烹饪显示出其创造力。

L'Enclume餐厅

位于坎布里亚郡卡特梅尔的L'Enclume餐厅被视为提供“最先进的当代烹饪”的餐厅。

Sketch餐厅

Sketch是一家位于梅菲尔（Mayfair）的二级保护联排别墅中的餐厅。它的食物被描述为具有“高度概念化”。 

分享到：
(责编：燕勐、杨牧)
更多>>
社区登录
用户名： 立即注册
密  码： 找回密码
  
  • 最新评论
  • 热门评论
查看全部留言

图片新闻排行榜