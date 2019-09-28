“丝路映像”时装展在墨西哥上演

人民网墨西哥城9月27日电 （记者 刘旭霞）由13名中墨模特组成、带有京剧创新风格的中国华服时装走秀活动9月26日晚在墨西哥多元文化博物馆上演，为墨民众呈现一幅时装版的国粹艺术画卷，由此揭开了由墨西哥中国文化中心携手中国对外文化集团有限公司带来的“丝路映像”时装展的序幕。

墨西哥国家文物局局长迭戈·普列托表示，时尚与文化和价值观紧紧相连，反映社会面貌和经济发展。透过中国时尚的演变便可窥见中国在70年内的巨变。中国自1949年建国以来，便走上一条独立、自主、自由的发展道路，从一个贫穷、发展不平衡的农业大国发展成为一个强大的、有影响力的重要大国。墨西哥应向中国学习发展经验，为人民造福。

“服装是穿在身上的历史画卷，是时尚变化最灵敏的风向标，它记录着历史的变迁、社会的发展、文明的进步、人们思维方式的转化。”中国驻墨西哥大使馆文化参赞庄丽肖表示，新中国成立70年，也是中国服装事业发展的70年，服装艺术与时尚文化在这70年里渐渐地觉醒、碰撞、融合、变迁。相信“丝路映像”会不断推动中国时装以艺术之名走向墨西哥、走向全世界。

本次时装展是庆祝新中国成立70周年系列活动的重要组成部分，展览秉承多元化展陈方式由中国华服秀、静态展、手稿展三部分组成，展出来自知名服装设计师的20余套殿堂级丝绸时装作品。展出时间从9月27日开始截止到10月11日。

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