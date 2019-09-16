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“中尼携手迎国庆，不忘初心谋新篇”庆祝中华人民共和国成立70周年联欢晚会在尼日利亚举行

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阿布贾中学合唱团演唱《茉莉花》（西非华文报供图）
阿布贾中学合唱团演唱《茉莉花》（西非华文报供图）
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来源：人民网-国际频道  2019年09月16日09:09

人民网阿布贾9月15日电（姜宣、林琼斯） 14日，由尼日利亚中国总商会主办，尼日利亚中国文化中心、海南师范大学艺术团协办的“中尼携手迎国庆，不忘初心谋新篇——庆祝中华人民共和国成立70周年联欢晚会”在尼首都阿布贾国际会议中心举行。

中国驻尼日利亚大使周平剑、经商处参赞李元、文化处参赞李旭大，尼投资促进委员会主席巴班吉达·恩古罗杰、尼中关系委员会主席尤素福·雅库布、首都区部长贝罗·穆罕默德，在尼中资企业员工、华侨华人、尼中友好人士等约1300人观看了演出。

来自海南师范大学艺术团、驻尼中资企业、阿布贾中学学生合唱团等单位为现场观众带来了歌舞、独唱、二胡独奏、诗朗诵、尼日利亚民族舞蹈等精彩节目。期间，周平剑为48名优秀中资企业当地雇员颁发“十一奖”，受到了尼各界人士的高度评价。

李元代表中国驻尼使馆向来宾致以诚挚问候和良好祝愿，对他们在加强中尼交流与合作中做出的贡献表示感谢。他说，中华人民共和国成立70年来，在中国共产党的领导下，中华民族实现了从站起来、富起来到强起来的历史性飞跃，中国经济和社会发展取得了举世曙目的成就。今年是中尼建交48周年，两国一直秉承优势互补，互利合作，推动各自经济健康稳定发展，符合两国和两国人民的根本利益。

尼中国总商会副会长、驻华为技术有限公司总经理李腾表示，随着中尼两国友谊不断深化，越来越多的中国企业到尼日利亚扎根发展，越来越多的中国人到尼日利亚参与国家建设。总商会将带领所有中资企业携手中尼两国人民共建“一带一路”，落实好中非合作论坛北京峰会成果，为巩固和发扬中尼友谊、发展中尼经贸事业、促进中尼战略伙伴关系全面深入发展做出更大贡献。

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(责编：燕勐、杨牧)
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