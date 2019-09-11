网站首页时政国际财经台湾军事观点领导人事理论法治社会产经教育科普体育文化书画房产汽车旅游健康视频知识产权
人民网>>国际

加国乔治亚湾“女王岛”号巡航记

【查看原图】
在三万群岛水域中飞驰而过的小游艇。于世文 摄
在三万群岛水域中飞驰而过的小游艇。于世文    摄    
123456789101112131415
来源：人民网-国际频道  2019年09月11日13:21

加拿大乔治亚湾是被联合国教科文组织认定的世界生物保护区，它和尼亚加拉大瀑布齐名，是最具魅力的旅游目的地。它是北美休伦湖向东突出部分，是安大略省域的休伦湖东北面的一个湖湾。其长190公里、宽80公里、深30-90米，最深点达165米。湾内湖港密布，航运业发达；湖岸地貌独特，峭壁奇幻；湖湾森林茂密，动植物资源丰富。建于1929年由63个岛屿组成的乔治亚湾群岛国家公园和3万岛屿风景区均藏匿于湾内。日前，我们乘“女王岛”号游轮巡航，观赏了乔治亚湾3万岛屿水域的秀丽风景。

帕里桑德，休伦湖畔一座重要湖港小镇。每年9月的首个星期一是加拿大的劳动节（Labour Day）。很多加拿大人把这个劳动节的长周末视为夏季的结束。很多家庭都会利用夏季这最后一个连休3天的长周末离开城市旅游，或邀亲友在公园里举行BBQ聚餐。小女儿、女婿也在这个长周末陪我们到多伦多之北的帕里桑德（Parry Sound）小镇，从那里乘船游览乔治亚湾3万群岛景区。9月1日晨，我们从密西沙加出发，沿400号公路驱车向北，两个半小时就抵达帕里桑德。这是位于乔治亚湾其中一个同名内湾东端的湖区小镇，它在1887年正式建制为镇，已有130多年历史。漫步小镇，只见古香古色的路灯和挂在灯杆上的“湖水、岛屿、松树”画面的小镇标志，公共图书馆、消防局旧址、退伍老兵中心、精品店、咨询室、风味餐厅、中餐馆……先后映入眼帘，街头摆放的红色马斯科卡休闲椅尤其夺目。小镇文化，艺术气息浓厚，据说每年夏季会举办一年一度的国际音乐节。小镇游轮码头及游艇码头颇具规模，一列列集装箱火车正从高架铁路桥上通过。帕里桑德，不仅是休伦湖畔一座重要的湖港小镇，也是乔治亚湾“女王岛”号游轮唯一的起航地。

“女王岛”号在3万群岛水域巡航。加国安大略省拥有大小25万个淡水湖泊与全长逾10万公里的河流交织于茂盛的森林之间，其70%的土地被针叶林覆盖，为野生动植物提供了理想的栖息地。得天独厚的自然资源、斑斓多变的自然景色令人心醉神迷。点缀于乔治亚湾水域的3万群岛就是一处风景迷人的游览胜地，也是加拿大著名的避暑天堂。

当日下午1时，我们按预订航次登上停泊在码头的“女王岛”号游轮。在帕里桑德起航的游轮按航线区分有2小时与3小时两个不同航次。我们所乘是3小时航程的游轮。这是一艘每年夏秋两季专线巡航于乔治亚湾水域的3层游轮，载客550人。船上有圆桌长椅、相应的美食饮品服务、洁净的卫生间等设施，专职导游全程解说、提升游客观赏力，增强对景点的深度了解。“本游轮在碧波万顷的乔治亚湾3万群岛水域巡航，是观赏3万群岛的最佳方式，祝大家在风光旖旎的航程中快乐体验！”导游开场白后接着说：“位于安省南部、休伦湖乔治亚湾东岸的3万群岛是世界上最大的淡水湖泊群岛，是加拿大地盾的一部分，地质学阐明这些岛屿是加拿大古老格伦维尔山脉（the Grenville Mountains）冲积型山脉根基的一部分。”呜！一声长鸣，满载着来自北美各地游客的“女王岛”号起航，向南航行。游客纷纷登上3层甲板四处眺望，欢乐角游艇码头、帕里桑德东岸景色、拾阶而上的夏季度假别墅一一映入眼帘，仰望天空，阳光灿烂，乔治亚湾航空一架小型载客飞机正从低空飞过，机上游客和船上游客共赏微波荡漾的湛蓝湖景和碧水环绕、松林挺立的玲珑小岛……航行约20分钟到了航线图上显示的沃沙卡森转向桥（Wasauksing Swing Bridge）。导游说，它原是建于1887年的铁路桥，后经多次改造，1912年改建为机械转向式两用桥，它横跨乔治亚湾“南向水道”，连接陆地上的“玫瑰角”（the Rose Point）和群岛中最大的岛屿“帕里岛”。桥面为单车道，靠两端的红绿灯控制车辆通行。只见这座平时为陆用车辆通行的桥，当游轮将要通过时、桥梁中部自动转为竖向，开放水道让游轮顺利通过。此桥已成航线上的重要一景。游轮前行进入两侧松林茂密较为狭窄的“两英里水道”，清晰看到伊莎贝拉岛的游艇码头和临水而建的蓝色房屋；接着游轮进入水面更窄的鱼鹰巢5英里水道，右侧岛上的紫色房屋、红色休闲椅、黄色独木舟和站在码头上的一位泳衣女士，都近在咫尺，看得清清楚楚。放眼远望，又见树林中屹立着很多别墅的麦克莱尔岛。游轮经过礁石密布、水势汹涌的“魔鬼弯头”后，岛屿星罗棋布的3万群岛景色展现眼前，矗立着一棵或几棵小松树的小岛，宛若盆景，又似油画，颇富加拿大“七人画派”独有的原始美风格；连接两岛的纤窄小桥，满载游客的小型游艇与飞驰而过的摩托艇丰富了景色与动感，船上游客兴致勃勃，挥手致意、抓拍美景、自拍留影忙个不停。

当到达航线南端的阿达曼岛和黑熊出没的“熊顶端”之时，游轮已行完3万群岛水道，进入浩瀚无垠的乔治亚湾，水光潋滟，平静安详的景致让人放松，船上游客纷纷购买咖啡零食，相互交谈，笑声朗朗。游轮加速，经过省立猎熊公园水域，看到公园南端矗立的灯塔。巡游接近尾声，游轮抵达航线北端的最后一个景点——岩壁洞孔海峡。导游说，此峡两侧是80英尺高的花岗岩峭壁，海峡宽度仅能容“女王岛”号的船身。船上游客屏息观看，见证游轮在窄窄的水道中安全通过,有惊无险，大家赞船长驾驶技术高超。

经3小时巡航，“女王岛”号游轮驶向帕里桑德游轮码头，游客纷纷挥别碧波荡漾的乔治亚湾，下船时很多人还兴致盎然地谈论着风景如画的3万群岛。当晚，我们下榻于帕里桑德套房酒店（Parry Sound Inn and Suites），直到躺在床上，似乎眼前还呈现出清盈盈的蔚蓝湖水、蜿蜒曲折的细细水道、疾速飞驰的游艇、宛若翡翠的玲珑小岛、苍翠茂密的松林、临水而居的岛上人家，还有一幅幅在水中摇曳的柔美倒影……美轮美奂的乔治亚湾3万群岛，又一个让人心动的旅游目的地。 （冯 霄/文 于世文/摄）

分享到：
(责编：燕勐、杨牧)
更多>>
社区登录
用户名： 立即注册
密  码： 找回密码
  
  • 最新评论
  • 热门评论
查看全部留言

图片新闻排行榜