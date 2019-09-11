加国乔治亚湾“女王岛”号巡航记

加拿大乔治亚湾是被联合国教科文组织认定的世界生物保护区，它和尼亚加拉大瀑布齐名，是最具魅力的旅游目的地。它是北美休伦湖向东突出部分，是安大略省域的休伦湖东北面的一个湖湾。其长190公里、宽80公里、深30-90米，最深点达165米。湾内湖港密布，航运业发达；湖岸地貌独特，峭壁奇幻；湖湾森林茂密，动植物资源丰富。建于1929年由63个岛屿组成的乔治亚湾群岛国家公园和3万岛屿风景区均藏匿于湾内。日前，我们乘“女王岛”号游轮巡航，观赏了乔治亚湾3万岛屿水域的秀丽风景。

帕里桑德，休伦湖畔一座重要湖港小镇。每年9月的首个星期一是加拿大的劳动节（Labour Day）。很多加拿大人把这个劳动节的长周末视为夏季的结束。很多家庭都会利用夏季这最后一个连休3天的长周末离开城市旅游，或邀亲友在公园里举行BBQ聚餐。小女儿、女婿也在这个长周末陪我们到多伦多之北的帕里桑德（Parry Sound）小镇，从那里乘船游览乔治亚湾3万群岛景区。9月1日晨，我们从密西沙加出发，沿400号公路驱车向北，两个半小时就抵达帕里桑德。这是位于乔治亚湾其中一个同名内湾东端的湖区小镇，它在1887年正式建制为镇，已有130多年历史。漫步小镇，只见古香古色的路灯和挂在灯杆上的“湖水、岛屿、松树”画面的小镇标志，公共图书馆、消防局旧址、退伍老兵中心、精品店、咨询室、风味餐厅、中餐馆……先后映入眼帘，街头摆放的红色马斯科卡休闲椅尤其夺目。小镇文化，艺术气息浓厚，据说每年夏季会举办一年一度的国际音乐节。小镇游轮码头及游艇码头颇具规模，一列列集装箱火车正从高架铁路桥上通过。帕里桑德，不仅是休伦湖畔一座重要的湖港小镇，也是乔治亚湾“女王岛”号游轮唯一的起航地。

“女王岛”号在3万群岛水域巡航。加国安大略省拥有大小25万个淡水湖泊与全长逾10万公里的河流交织于茂盛的森林之间，其70%的土地被针叶林覆盖，为野生动植物提供了理想的栖息地。得天独厚的自然资源、斑斓多变的自然景色令人心醉神迷。点缀于乔治亚湾水域的3万群岛就是一处风景迷人的游览胜地，也是加拿大著名的避暑天堂。

当日下午1时，我们按预订航次登上停泊在码头的“女王岛”号游轮。在帕里桑德起航的游轮按航线区分有2小时与3小时两个不同航次。我们所乘是3小时航程的游轮。这是一艘每年夏秋两季专线巡航于乔治亚湾水域的3层游轮，载客550人。船上有圆桌长椅、相应的美食饮品服务、洁净的卫生间等设施，专职导游全程解说、提升游客观赏力，增强对景点的深度了解。“本游轮在碧波万顷的乔治亚湾3万群岛水域巡航，是观赏3万群岛的最佳方式，祝大家在风光旖旎的航程中快乐体验！”导游开场白后接着说：“位于安省南部、休伦湖乔治亚湾东岸的3万群岛是世界上最大的淡水湖泊群岛，是加拿大地盾的一部分，地质学阐明这些岛屿是加拿大古老格伦维尔山脉（the Grenville Mountains）冲积型山脉根基的一部分。”呜！一声长鸣，满载着来自北美各地游客的“女王岛”号起航，向南航行。游客纷纷登上3层甲板四处眺望，欢乐角游艇码头、帕里桑德东岸景色、拾阶而上的夏季度假别墅一一映入眼帘，仰望天空，阳光灿烂，乔治亚湾航空一架小型载客飞机正从低空飞过，机上游客和船上游客共赏微波荡漾的湛蓝湖景和碧水环绕、松林挺立的玲珑小岛……航行约20分钟到了航线图上显示的沃沙卡森转向桥（Wasauksing Swing Bridge）。导游说，它原是建于1887年的铁路桥，后经多次改造，1912年改建为机械转向式两用桥，它横跨乔治亚湾“南向水道”，连接陆地上的“玫瑰角”（the Rose Point）和群岛中最大的岛屿“帕里岛”。桥面为单车道，靠两端的红绿灯控制车辆通行。只见这座平时为陆用车辆通行的桥，当游轮将要通过时、桥梁中部自动转为竖向，开放水道让游轮顺利通过。此桥已成航线上的重要一景。游轮前行进入两侧松林茂密较为狭窄的“两英里水道”，清晰看到伊莎贝拉岛的游艇码头和临水而建的蓝色房屋；接着游轮进入水面更窄的鱼鹰巢5英里水道，右侧岛上的紫色房屋、红色休闲椅、黄色独木舟和站在码头上的一位泳衣女士，都近在咫尺，看得清清楚楚。放眼远望，又见树林中屹立着很多别墅的麦克莱尔岛。游轮经过礁石密布、水势汹涌的“魔鬼弯头”后，岛屿星罗棋布的3万群岛景色展现眼前，矗立着一棵或几棵小松树的小岛，宛若盆景，又似油画，颇富加拿大“七人画派”独有的原始美风格；连接两岛的纤窄小桥，满载游客的小型游艇与飞驰而过的摩托艇丰富了景色与动感，船上游客兴致勃勃，挥手致意、抓拍美景、自拍留影忙个不停。

当到达航线南端的阿达曼岛和黑熊出没的“熊顶端”之时，游轮已行完3万群岛水道，进入浩瀚无垠的乔治亚湾，水光潋滟，平静安详的景致让人放松，船上游客纷纷购买咖啡零食，相互交谈，笑声朗朗。游轮加速，经过省立猎熊公园水域，看到公园南端矗立的灯塔。巡游接近尾声，游轮抵达航线北端的最后一个景点——岩壁洞孔海峡。导游说，此峡两侧是80英尺高的花岗岩峭壁，海峡宽度仅能容“女王岛”号的船身。船上游客屏息观看，见证游轮在窄窄的水道中安全通过,有惊无险，大家赞船长驾驶技术高超。

经3小时巡航，“女王岛”号游轮驶向帕里桑德游轮码头，游客纷纷挥别碧波荡漾的乔治亚湾，下船时很多人还兴致盎然地谈论着风景如画的3万群岛。当晚，我们下榻于帕里桑德套房酒店（Parry Sound Inn and Suites），直到躺在床上，似乎眼前还呈现出清盈盈的蔚蓝湖水、蜿蜒曲折的细细水道、疾速飞驰的游艇、宛若翡翠的玲珑小岛、苍翠茂密的松林、临水而居的岛上人家，还有一幅幅在水中摇曳的柔美倒影……美轮美奂的乔治亚湾3万群岛，又一个让人心动的旅游目的地。 （冯 霄/文 于世文/摄）

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