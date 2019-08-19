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旧金山华人自发组织爱国爱港和平集会

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美国旧金山华人自发组织“One China一个中国”和平集会现场图片
美国旧金山华人自发组织“One China一个中国”和平集会现场图片
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来源：人民网-国际频道  2019年08月19日10:37

人民网旧金山8月18日电（邓圩 宫欣）中国国歌响彻美国旧金山联合广场，现场成为一片红色的海洋。当地时间8月18日，旧金山当地华人华侨自发组织“One China（一个中国）”的和平集会，吸引了数百人参与。

在场众多爱国人士身披国旗、高举“我爱中国”、“爱中国，爱香港，反港独，反暴力”、“香港永远是中国的一部分”等标语，表达爱国护港、反对暴乱的心声。

“全球各地的华人都相继自发组织起各种爱国活动，旧金山作为一个华人代表城市不能缺席，必须要走出来，站出来，”本次活动的组织者之一杨宝海激动地说。

他表示本次活动是从昨天下午5点钟才开始筹备的，筹备时间虽然仓促，但是活动获得了很多人的支持。

现场参与者们一直高唱国歌，用普通话和粤语交替着说“中国加油！香港加油！”

在场参与的华人华侨们齐唱《过火》、《世上只有妈妈好》、《我的中国心》等本次全球华人“爱国护港”和平游行的流行金曲。

身着中国李宁国旗红黄配色上衣的嘻哈歌手杨晓川也参与其中，带领大家演唱了一首首爱国经典歌曲。他说：“我们在这里表达我们的感受、传递真相，希望对中国有误解的外国人可以自己去中国看看真相到底是什么，我为我是中国人而感到自豪。”

现场华人参与者一直本着和平集会的宗旨，虽然有个别极端分子干扰现场，但是都被大家“爱中国，反暴力”的呼声击退，最后该极端反华分子被警察请离现场。

伊利诺伊大学香槟分校的学生许嘉浩站在了集会游行的前端，手拿“我爱中国—这就是我们旧金山华人的态度”横幅，用尽力气吼出国歌，问起如此激动的原因，他说作为一个中国人，在活动上唱起国歌时格外心潮澎湃，希望能用这样的方式组织起海外的华侨华人团结在一起，参与其中。

来自广东台山的庞女士带着她的女儿一起参与活动，她表示，希望通过这个活动向她的孩子传递一个中国的概念。 

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(责编：黄晓蔓(实习生)、杨牧)
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