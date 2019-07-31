中国第七批赴马里维和部队邀请多国人员共度“八一”

人民网约翰内斯堡7月31日电（记者 吕强）马里加奥消息：当地时间7月30日下午，中国第七批赴马里维和部队举办“维护世界和平的中国军队”主题活动，庆祝中国人民解放军第92个建军节。联合国马里多层面稳定特派团（联马团）东战区民事最高长官、联马团东战区副司令、地区行政长官和各国部队官兵、民事人员等90余名嘉宾应邀出席活动。

中国第七批赴马里维和部队指挥长刘勇在欢迎致辞中，向与会人员介绍了中国人民解放军建军节基本情况，传达了中国军队热爱和平、维护和平、捍卫和平的决心意志。随后，警卫分队官兵表演了军体拳、武术、格斗术等训练科目。在图片展示区，22组海报围绕中国军队参与联合国维和行动、维护国际海上通道安全、提供国际救援救助、开展国际安全交流合作等4个主题，生动展现了中国军事力量“走出去”和维护世界和平的坚定步伐。

据了解，中国第七批赴马里维和部队自部署加奥超级营区以来，克服炎热天气、暴恐威胁等诸多不利因素，高标准履行了维和使命。中国警卫分队在营区加设30多个外围网墙射击掩体，构设20多个二线防御阵地射击掩体，加装4套哨位应急支援系统。中国工兵分队部署后派出分遣队，远赴危险的梅纳卡营区执行任务。中国二级医院多次成功完成接送伤员、实施手术等任务。

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