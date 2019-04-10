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通讯：中企为泰国人创造机遇——泰中罗勇工业园员工眼中的“一带一路”

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　　这是4月1日在泰国泰中罗勇工业园拍摄的富通集团（泰国）通信技术有限公司厂区。新华社记者张可任摄

　　新华社曼谷4月4日电 通讯：中企为泰国人创造机遇——泰中罗勇工业园员工眼中的“一带一路

　　新华社记者杨舟 张可任 郭鑫惠

　　近年来，借着“一带一路”的东风，泰国泰中罗勇工业园迎来了越来越多中国企业入驻，它们在助力完善泰国产业结构的同时，也给本地员工带来新机遇。当地员工对新华社记者表示，非常感激中企提供的机遇，期待“一带一路”倡议能推动早日实现区域内互联互通。

　　打开手机地图，从泰国首都曼谷往东南方向滑动，放大罗勇府和春武里府交界处，能清晰地看到一个用中文标记的地名——“泰中罗勇工业园园区办公室”。泰中罗勇工业园2006年由中国华立集团和泰国安美德集团合作开发，是中国首批境外经济贸易合作区之一，也是首家在泰国建立的面向中国投资者的现代化工业园。

　　十余年来，特别是在“一带一路”倡议提出后，越来越多的中国企业来到这个园区投资设厂，不仅为泰国创造了新的就业岗位，同时也带来了技术先进的生产线。来自浙江杭州的富通集团就是其中之一，该集团在这里成立了富通集团（泰国）通信技术有限公司，并在2013年建成了东盟地区规模最大的通信光缆工厂。

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来源：新华社  2019年04月10日14:54
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(责编：田婉晴(实习生)、樊海旭)
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