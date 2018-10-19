全球EMBA委员会2018年会马德里闭幕 中国项目表现亮眼

人民网马德里10月18日电（记者 陈晓航）全球EMBA委员会（EMBAC）2018年会于10月14日至17日在西班牙马德里举行，来自全球360多位各大商学院EMBA课程主管院长、主任和行政人员共同回顾全球EMBA在过去一年的成长和变化，并商讨如何应对未来的挑战。年会主题集中在“技术对于教学的浸入”、“体验式教学对于传统课程模式的颠覆”、“虚拟教学设计”等热门话题。

根据英国《金融时报》新近发布的年度全球EMBA项目排行榜显示，中国的EMBA项目表现亮眼，在前十名中占据优势地位，其它上榜项目也都比2017年的名次有显著提高。其主要原因：一方面是中国的经济发展势头良好，中国EMBA项目的薪资水平和薪资增幅均名列前茅；另一方面上榜的中国EMBA项目大部分是中外合作办学项目，师资和学生的国际化程度较高，项目在评判指标上占据优势。这一趋势也符合了全球EMBA委员会在年会同期发布的2018年针对全球成员项目的调研结果。

在上述排行榜表现突出的中欧国际工商学院（从2017年的第14位攀升到今年的第5位）的Global EMBA课程项目副主任、全球EMBA委员会理事会的唯一亚洲理事，骆莺女士表示：“我们身处一个变化的世界，复杂，充满不确定性。必须具备更快的反应速度和灵活性，才能够更好满足不同国家地区，不同文化背景的学员和校友的需求。要实现它，技术的重要性不言而喻。”

马德里全球EMBA委员会2018年会的重要参与学院西班牙IE商学院副教务长伊格纳西欧-卡佛教授也分享了IE-Brown EMBA项目运营的经验。该项目是由IE商学院和美国布朗大学共同举办，采用混合教学模式，较大一部分知识传递用在线方式进行，另外在南非、西班牙、美国等地设置五次线下课程。该安排有效满足了繁忙的企业家和职业经理人知识更迭的需求，同时又提供了同学之间面对面的互动体验。IE商学院还测试由VR、AR辅助的商业模拟游戏，帮助有效协调同学的在线注意力和学习效果。

据介绍，全球EMBA委员会（EMBAC）是提供EMBA项目的大学和学院间的非营利组织。该委员会目前涉及全球30多个国家200多所学院和大学的300多个项目。

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