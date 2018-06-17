网站首页时政国际财经台湾军事观点领导人事理论法治社会产经教育科普体育文化书画房产汽车旅游健康视频
人民网>>国际

《上海合作组织宪章》（汉俄英对照）图书在京首发

【查看原图】
上合组织秘书长阿利莫夫和中国外文局副局长陆彩荣
上合组织秘书长阿利莫夫和中国外文局副局长陆彩荣
1234567
来源：人民网-国际频道  2018年06月17日10:03

人民网北京6月16日电（杨倩）6月15日上海合作组织迎来了17岁生日。上合组织秘书处、中国外文局在京联合举办了《上海合作组织宪章》（汉俄英对照）图书全球首发式暨上海合作组织成立17周年纪念活动。来自上合组织国家的外交使节和青年代表参加了活动。

阿利莫夫秘书长对在场青年代表说，“上合组织还很年轻，才刚满17岁。而因为其精神、其大胆果敢的计划、其牢固的友谊以及对共同发展的追求将永远年轻。《上海合作组织宪章》及其确立的互信、互利、平等、协商、尊重多样文明、致力共同发展的“上海精神”将成为你们实现人生目标的精神指引。”

中国外文局副局长陆彩荣在致辞中指出，《上海合作组织宪章》是上合组织国家共同的遵循。此次《上海合作组织宪章》（汉俄英对照）的成功出版，将会让“上海精神”为更多读者所知，让上合组织在国际社会得到更加广泛的认同。他希望，读者朋友特别是青年读者能够通过这本书读懂上合组织，让“上海精神”长久地传承下去，为构建命运共同体打下坚实的根基。

据介绍，《上海合作组织宪章》是在2002年6月上合组织成员国在圣彼得堡举行第二次峰会时，由6国元首共同签署，是上合组织的纲领性文件。上合组织新成员印度和巴基斯坦加入后，为搭建更为广泛的交流平台，上合组织秘书处与中国外文局联合策划，新星出版社以汉、俄、英3种语言正式出版《上海合作组织宪章》，面向全球发布。这也是《上海合作组织宪章》首次以3种语言正式出版。

分享到：
(责编：蔡雪斌(实习生)、王欲然)
更多>>
社区登录
用户名： 立即注册
密  码： 找回密码
  
  • 最新评论
  • 热门评论
查看全部留言

图片新闻排行榜