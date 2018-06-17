《上海合作组织宪章》（汉俄英对照）图书在京首发

人民网北京6月16日电（杨倩）6月15日上海合作组织迎来了17岁生日。上合组织秘书处、中国外文局在京联合举办了《上海合作组织宪章》（汉俄英对照）图书全球首发式暨上海合作组织成立17周年纪念活动。来自上合组织国家的外交使节和青年代表参加了活动。

阿利莫夫秘书长对在场青年代表说，“上合组织还很年轻，才刚满17岁。而因为其精神、其大胆果敢的计划、其牢固的友谊以及对共同发展的追求将永远年轻。《上海合作组织宪章》及其确立的互信、互利、平等、协商、尊重多样文明、致力共同发展的“上海精神”将成为你们实现人生目标的精神指引。”

中国外文局副局长陆彩荣在致辞中指出，《上海合作组织宪章》是上合组织国家共同的遵循。此次《上海合作组织宪章》（汉俄英对照）的成功出版，将会让“上海精神”为更多读者所知，让上合组织在国际社会得到更加广泛的认同。他希望，读者朋友特别是青年读者能够通过这本书读懂上合组织，让“上海精神”长久地传承下去，为构建命运共同体打下坚实的根基。

据介绍，《上海合作组织宪章》是在2002年6月上合组织成员国在圣彼得堡举行第二次峰会时，由6国元首共同签署，是上合组织的纲领性文件。上合组织新成员印度和巴基斯坦加入后，为搭建更为广泛的交流平台，上合组织秘书处与中国外文局联合策划，新星出版社以汉、俄、英3种语言正式出版《上海合作组织宪章》，面向全球发布。这也是《上海合作组织宪章》首次以3种语言正式出版。

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