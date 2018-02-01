中国驻乌克兰使馆举行2018年华人华侨新春招待会

人民网基辅1月31日电(记者谭武军) 中国驻乌克兰使馆当地时间30日晚在乌首都基辅举行2018年华侨华人新春招待会，驻乌克兰大使杜伟及全体馆员、旅乌华侨华人、中资机构和留学生代表等250余人欢聚一堂，共庆新春佳节。

杜伟大使首先向各位同胞致以新春的问候。他回顾了2017年工作，指出中国发展迈入新时代，中乌关系呈现新气象，中乌合作取得新突破。他表示，2017年，党的十九大胜利召开，确立了以习近平同志为核心的新一届中央领导集体，确立了习近平新时代中国特色社会主义思想，确立了未来中国发展的宏伟蓝图，中国发展进入新阶段。这一年，中乌关系也呈现出新气象。两国高层交往频繁，科技人文交流密切，务实合作成效显著，双边关系精彩不断，亮点纷呈。

杜伟大使强调，祖国的繁荣和中乌关系的发展都离不开全体在乌华人华侨的努力。希望同胞们永葆对党忠诚和为国奉献的赤子之心，在新的一年里加倍努力工作学习，为中乌友好尽力，为中华复兴尽责。

中国港湾工程乌克兰分公司总经理林涛、乌克兰华侨华人协会会长李学刚、乌克兰中国留学生会主席蔡垚先后发言。

招待会期间，乌克兰中国留学生、使馆小朋友们为大家带来了歌舞、独唱、器乐演奏、快板朗诵等精彩纷呈的文艺表演，现场始终洋溢着欢乐祥和的气氛。各位来宾在欢声笑语中亲切友好交谈、互致新春祝福，共祝祖国繁荣昌盛，中乌关系再续新章。

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