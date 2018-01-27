中国研发主战坦克亮相泰国陆军媒体开放日

人民网曼谷1月26日电（记者孙广勇）1月26日，泰国皇家陆军在北标府骑兵中心举办以中国研制出口的VT-4型主战坦克为主角的媒体开放日。这是国际用户首次针对中国防务产品举行大型媒体开放活动。当日，泰国陆军在北标府骑兵中心对采购自中国的VT4主战坦克进行测试，并对该型坦克的各项性能赞誉有加。

VT-4是中国北方工业公司（NORINCO）为适应未来信息化战争、瞄准国际市场开发的全新一代主战坦克。既有前苏联主战坦克的重量轻、外形体积小、结构紧凑、操纵简单、火力打击范围广、具备多层防护等特点，又有西方坦克信息化程度高、机动性能突出和操纵自动化等特点。可装备于重型机械化部队，用于集群突击作战，完成战场快速有效突击任务。

此次媒体开放日上，VT-4型主战坦克通过表演爬纵坡、涉水池、越壕沟等展示强大的机动性能，通过静对静、动对静射击等展示强大的火力性能，通过释放烟幕弹、敌我识别、激光告警等展示强大的战场生存能力，为观众展现了该型坦克的先进性能。

泰国皇家陆军骑兵中心司令在测试结束后表示，VT4坦克集成了世界上先进主战坦克的优点，信息化程度、机动性能、火力打击等各方面性能优越，操作、使用过该型坦克的战士都给予好评，而且中方在售后服务方面也做得十分到位。

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