 泰国 “立法议会议员汉语口语培训”开学典礼举行

人民网曼谷1月23日电（记者林芮）1月23日，由泰国上议院秘书处与泰国农业大学孔子学院共同开展的“立法议会议员汉语口语培训”开学典礼在泰国国会大厦举行。标志着农大孔院在泰国政府高层普及汉语工作的进一步深入。

“在中国提出‘一带一路’倡议、泰国积极推进‘4.0’经济战略的大背景下，两国高层互访在政策沟通方面的作用显得越发重要。”中国驻泰国大使吕健在开学典礼致辞中表示，议员们在交流互访中的汉语应用，将在增进了解、联络感情、加强沟通等方面产生意想不到的效果，推动中泰两国在立法层面的进一步合作。

“汉语对泰国的影响已经扩大到方方面面，无论是政府层面，还是包括工业、旅游业在内的贸易方面，使得泰国各个领域对汉语人才的需求日益增长。” 泰国国家立法议会议长蓬碧表示，此次培训将进一步密切中泰两国友好关系，成为推动更多其他领域合作的纽带。

据介绍，此次培训为议员量身定制教材，帮助议员们掌握高层互访过程中的寒暄、接待、交谈、风土人情、乃至政治、经济等口语表达，促进议员们加深对“一带一路”建设及中国文化的了解和认同。此次培训共有20位议员参加，授课老师为农大孔院院长。

“如果能直接以对方理解的语言进行沟通，哪怕是几个词、几句话，都能拉近彼此的距离，这在高层的交流中也一样。”农大孔院中方院长高惠敏在接受本报记者采访时表示。

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