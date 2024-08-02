人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

外交部：中方对印尼已拥有自己的高铁技术团队感到高兴

2024年08月02日18:17 | 来源：新华网
小字号

　　新华社北京8月2日电（记者董雪、袁睿）中印尼高铁公司近日宣布，印尼司机已能够驾驶时速达350公里的雅万高铁高速列车，对此，外交部发言人林剑2日表示，印尼已拥有了属于自己的高铁技术团队，中方对此感到高兴，这既是中印尼互利共赢合作的生动缩影，也诠释了共建“一带一路”倡议秉持的共商共建共享理念。

　　当日例行记者会上，有记者问：据报道，中印尼高铁公司近日宣布，印尼司机已能够驾驶时速达350公里的雅万高铁高速列车。这标志着雅万高铁项目在运维人才培训方面取得了重大进步，为印尼此后实现自主运维奠定了基础，中方对此有何评论？

　　林剑表示，雅万高铁去年成功开通以来，双方团队在高铁运营管理、人才培养、技术转让等方面开展全方位合作。目前，雅万高铁中方团队已经完成对印尼第一批高铁动车组司机等岗位共160余名学员的资格培训。

　　“印尼已拥有了属于自己的高铁技术团队，我们对此感到高兴。”林剑说，这既是中印尼互利共赢合作的生动缩影，也诠释了共建“一带一路”倡议秉持的共商共建共享理念。中方愿同印尼一道，做好雅万高铁高质量运营，使之成为致富路、幸福路、放心路。

(责编：白宇、卫嘉)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部