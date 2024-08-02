新华社北京8月2日电（记者董雪、袁睿）中印尼高铁公司近日宣布，印尼司机已能够驾驶时速达350公里的雅万高铁高速列车，对此，外交部发言人林剑2日表示，印尼已拥有了属于自己的高铁技术团队，中方对此感到高兴，这既是中印尼互利共赢合作的生动缩影，也诠释了共建“一带一路”倡议秉持的共商共建共享理念。

当日例行记者会上，有记者问：据报道，中印尼高铁公司近日宣布，印尼司机已能够驾驶时速达350公里的雅万高铁高速列车。这标志着雅万高铁项目在运维人才培训方面取得了重大进步，为印尼此后实现自主运维奠定了基础，中方对此有何评论？

林剑表示，雅万高铁去年成功开通以来，双方团队在高铁运营管理、人才培养、技术转让等方面开展全方位合作。目前，雅万高铁中方团队已经完成对印尼第一批高铁动车组司机等岗位共160余名学员的资格培训。

“印尼已拥有了属于自己的高铁技术团队，我们对此感到高兴。”林剑说，这既是中印尼互利共赢合作的生动缩影，也诠释了共建“一带一路”倡议秉持的共商共建共享理念。中方愿同印尼一道，做好雅万高铁高质量运营，使之成为致富路、幸福路、放心路。

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