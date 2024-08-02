人民网内罗毕8月1日电 （黄炜鑫、乔红霞、孙烨）中坦“和平团结—2024”联合演习海上阶段演练期间，记者来到联合导演部，近距离感受此次联合演习。

此次联演海上阶段演练，联合导演部指挥员由中坦海军派员共同担任，下设计划导调、态势保障、通信保障、后勤保障、翻译保障5个组，成员由中国海军军官和坦桑尼亚海军军官组成。记者走过导演部每个要素，处处感受到两国海军在同一节奏上的高度融合。

海上指挥所商定细节。王福摄

同传一个命令

7月31日8时，联合导演部全体成员在坦海军基地联合导演部就位，中方指挥员助理汇报当日演练行动计划，各组依次汇报行动建议，随后由联合导演部中方指挥员杨波少将宣布，“和平团结—2024”联合演习海上阶段演练正式开始，各参演部队按计划展开行动。

随后，坦方指挥员坦海军副司令奇耶准将向坦方各参演兵力下达了同样命令。记者通过指挥部显示屏看到，中坦双方参演舰艇正在按计划向演练海域机动。

杨波少将告诉记者，他和坦方指挥员一起，相继共同下达了多个指令，各方参演兵力接到指令后行动迅速、动作准确。从实际效果看，完全符合战术要求，真正达到了同步调、同频率、同节奏的要求，展现了双方指挥层面的高水平融合。

同研一个方案

主炮对海射击科目演练前，记者在联合导演部看到，中坦双方参谋人员正围在演练海图前，最后确定实施细节。根据计划，他们对双方各参演舰艇所在的位置及主炮对海射击实施细节等内容进行认真研讨。

鉴于中坦双方参演舰艇型号不同，中方指挥员助理黄武超中校针对演练海区海况变化，就如何保持好编队队形，并快速占领有利射击阵位提出了意见建议，得到坦海军训练局局长赛义夫上校的高度肯定。

坦方联络官告诉记者，为了让演练实施计划执行起来更加流畅、更加高效，双方参谋人员需要对计划进行反复研讨推敲，这已经成为联合导演部的工作常态。通过这种方式，也达到了相互取长补短、共同提高的目的。

联合导演部磋商。崔晓洋摄

同赴一个目标

7月下旬，中方导演部人员陆续抵达坦桑尼亚达累斯萨拉姆市，随即投入到紧张的演练准备工作中。他们与坦方人员密切沟通，就导演部功能设置、指挥通联手段、组织指挥流程、演练行动及情况处置要点深入交流。

在联合导演部，坦方海军参谋人员认真细致地对演练海图进行人工标绘，双方协同组织图上作业和推演。坦海军中尉尤里亚告诉记者，他曾在中国海军大连舰艇学院留学4年，随81舰和82舰出过海，中国海军的培训为他打下了扎实的航海技能基础。

记者了解到，中方为导演部开设提供了大量的技术和设备支持，包括指挥通信、视频传输等各类保障，并针对坦方实际，为导演部的指挥运行提供了5个方面40余条专业性指导意见。

坦海军司令哈桑少将表示，此次演习涉及中坦两军间多层次、多领域协同合作，对双方的能力建设大有裨益，体现出中国人民解放军和坦桑尼亚国防军之间超越友谊的关系。此次演习定会紧密两国海军关系，进一步推动中坦两国关系的发展，坦方愿继续同中方开展信息共享，进一步维护地区和平与稳定。

(责编：王禹蘅、杨牧)