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“丝路心相通”胞波情深交流活动暨关爱未来捐赠仪式在仰光举行

2024年08月02日15:27 | 来源：人民网-国际频道
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人民网仰光8月2日电 （记者谢佳君）8月2日，中国和平发展基金会和仰光中国文化中心、缅中交流合作协会共同举办“丝路心相通”胞波情深交流活动，并继续开展关爱未来系列捐赠。中国驻缅甸使馆乔利参赞、中国和平发展基金会副秘书长刘振中、缅甸教育部和体育部的代表出席并致辞，联合国儿童基金会驻缅甸办事处、有关国际组织驻缅机构、中缅民间组织、企业、智库、媒体和受助学校师生代表以及仰光外国语大学中文系志愿者等100余人参加活动。

嘉宾与受助师生合影。人民网记者 谢佳君摄

嘉宾与受助师生合影。人民网记者 谢佳君摄

乔利在致辞时表示，党的二十届三中全会上月在北京成功召开。会议聚焦进一步全面深化改革，推进中国式现代化，中国将以更加开放的姿态与世界各国共享发展机遇，实现互利共赢。希望中缅社会各界继续深化友好合作，促进两国民众相知相亲，汇集民间社会力量共建中缅命运共同体。

中国驻缅甸使馆乔利参赞发表致辞。人民网记者 谢佳君摄

中国驻缅甸使馆乔利参赞发表致辞。人民网记者 谢佳君摄

刘振中在致辞中说，中国和平发展基金会一直践行“民心相通使者”的使命，在党的二十届三中全会精神的指引下，希望与更多的中缅民间社会力量携手，共同推进两国教育领域的民间务实合作，赓续传承中缅友好胞波情谊，为构建中缅命运共同体作出更多贡献。

中国和平发展基金会刘振中副秘书长发表致辞。人民网记者 谢佳君摄

中国和平发展基金会刘振中副秘书长发表致辞。人民网记者 谢佳君摄

缅甸教育部和体育部代表分别表示，缅中是友好邻邦，期望中缅民间社会各界加强文化教育体育领域务实合作，勉励青少年成长为中缅胞波情谊的新生代力量。媒体代表表示，要用包括缅甸国家级刊物《胞波月刊》在内的多种传媒形式，讲述更多缅中两国同呼吸共命运的“胞波”故事，激励中缅胞波情谊代代相传。

活动中，乔利和刘振中向中缅友谊学校捐赠了藤球等文体用品，并向仰光外国语大学国际项目志愿者颁发了《志愿者服务证书》。

(责编：王禹蘅、杨牧)

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