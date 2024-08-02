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中国驻日本大使馆举行庆祝建军97周年招待会

2024年08月02日15:18 | 来源：人民网-国际频道
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人民网东京8月2日电 （滕雪、许可）7月31日晚，中国驻日本大使馆举办中国人民解放军建军97周年招待会。吴江浩大使夫妇、皇甫群星国防武官夫妇，日本政要和自卫队官员、各界友好人士，各国驻日武官，华侨华人和中资机构代表近400人出席。

中国驻日本大使吴江浩致辞。人民网 蒋晓辰摄

中国驻日本大使吴江浩致辞。人民网 蒋晓辰摄

吴江浩在讲话中指出，面对百年变局加速演进，中国提出构建人类命运共同体理念和“三大全球倡议”，愿为解决人类面临的共同问题提供中国智慧和中国力量。当前，中日关系处于不进则退的关键阶段，应将“互为合作伙伴、互不构成威胁”的政治共识体现到具体政策和实际行动中，为中日关系健康稳定发展不断注入正能量。

皇甫群星在致辞中表示，中国军队是维护世界和平的坚定力量，以服务构建人类命运共同体为目标，以实际行动贯彻全球安全倡议。中国军队是维护国家利益的强大力量，将以及时、坚决、有力的作为遏止“台独”。中方愿与日方一道，落实好两国领导人达成的重要共识，推动中日防务关系发展。

到场嘉宾合影。中国驻日本大使馆供图

到场嘉宾合影。中国驻日本大使馆供图

会场展播《守护和平命运与共》《为了和平》等图片展、宣传片。来宾纷纷祝贺中国建军97周年，积极评价中国军队为国际和平作出的积极贡献。

(责编：王禹蘅、杨牧)

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