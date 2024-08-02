人民网曼谷8月1日电 （记者章念生、简承渊、白元琪）7月30日，中国驻泰国使馆在曼谷举行盛大招待会，热烈庆祝中国人民解放军建军97周年。使馆国防武官王政海军少将在曼谷香格里拉酒店主持招待会，韩志强大使偕使馆外交官出席。泰国防部长素廷、国防部次长萨尼查诺上将，泰军最高司令颂威上将代表、泰军参谋长提迪猜上将，泰陆海空军军种司令代表等军队高级将领，泰司法部长塔威、社会发展与人类安全部长瓦拉乌等泰政府和警察等各部门高级官员、主要党派成员，驻泰使团、武官团、中资企业和华侨华人代表等近千位来宾出席。

中国驻泰国使馆举行庆祝建军97周年招待会现场。中国驻泰国使馆供图

王政在致辞中表示，建军97年来，人民军队在中国共产党坚强领导下，为民族独立和人民解放，为国家富强和人民幸福建立了不朽功勋。进入新时代，中国军队锚定建军一百年奋斗目标，加快建成世界一流军队步伐，为中华民族伟大复兴提供更有力战略支撑。

王政强调，中国军队忠实践行人类命运共同体理念，积极参加联合国维和行动、亚丁湾护航、人道主义救援等国际合作，为维护世界和平发挥了重要作用。亚太地区人民取得的发展成就来之不易。中国军队愿同地区国家一道，努力维护和促进地区和平安宁，绝不允许任何国家、任何势力在这里生战生乱，也绝不允许“台独”分裂势力以任何名义、任何方式把台湾从祖国分裂出去。

中泰两国是命运与共的好伙伴，多年来中泰两军合作成果丰硕，中国军队将继续与泰军携手，推进务实合作，为维护地区与世界和平、促进共同发展提供更有力安全保证。

招待会气氛热烈友好，来宾对中国人民解放军建军97年来取得的伟大成就表示祝贺，盛赞新时代中国国防和军队现代化建设辉煌业绩，同时祝愿中泰全面战略合作伙伴关系及中泰命运共同体建设不断取得新发展、迈上新台阶。

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