人民网开罗8月1日电 （记者黄培昭）截至目前，与119家企业签署了投资协议，投资总额超过30亿美元，上缴东道国各种税费约1.25亿美元，累计完成进出口额近14亿美元，拉动我国出口超过7.25亿美元……这是中国政府批准的国家级境外经贸合作区——尼日利亚莱基自贸区，推动高水平开放，高标准打造“试验田”交出的最新答卷。

18年前，在被誉为“非洲威尼斯”的尼日利亚拉各斯东南部的莱基半岛，莱基自贸区挂牌成立。自贸区占地面积达30平方公里，相当于4200个足球场的面积，已成为东道国对外开放的前沿阵地。

“这10多年，虽然莱基自贸区的发展无法与一些国家的自贸区相提并论，但是通过莱基人的努力，我们看到园区由一个原始部落发展到现在，拥有隆隆的机器声，宽敞笔直的马路，灯火通明的工厂。我相信在莱基人的努力下，自贸区将成为拉各斯的未来之城。”莱基自贸区开发公司工程部总经理Teslim Ladeji兴奋地讲出他眼中莱基自贸区的变化。

这个秉承中国“开放创新”基因的自贸区，孕生于共建“一带一路”、全方位对外开放、构建全球高标准自贸区网络的大背景下，在中国铁建莱基自贸区开发公司（简称莱基开发公司）运营下，以“探路、突围、创新”的姿态，高标准对接国际经贸规则，瞄准建立“前港—中区—后城”产城融合的园区定位，锚定“促进国内国际双循环、承接中国企业开展国际产能合作平台”目标，在致力打造“政府引导、央企实践、中非合作”新典范的道路上加速奔跑。

扩宽开放门户：制度创新，先行先试探路径

莱基自贸区是中国和尼日利亚两国政府间的境外经贸合作项目，诞生伊始，就被视为中非合作的“试验田”，在被赋予自贸区使命的那一刻起，就有力践行“为国家试制度”的承诺，抢抓发展机遇，打造境外高水平开放先行区。

园内机器轰鸣，生产线正式投产。园区内生产加工类企业投产后却发现，货物不能快速通关成为制约园区企业贸易进出口的最大障碍。

莱基自贸区紧邻西非最大的莱基深水港，与其同属于拉各斯州政府规划的自由贸易区，在尼海关辖区之外。然而，根据现行的海关监管流程，自贸区与莱基港之间的货物进出需要分别在两地完成两次海关监管流程才能装船发运。繁琐的海外监管流程极大地降低了莱基自贸区的国际出口效率，更增加了企业的出口成本。

经过莱基自贸区开发公司与尼海关关区反复沟通磋商、提交清关方案，当地海关决定简化自贸区和莱基港之间的通关流程手续。

制度创新做“减法”。在新的绿色通关便利机制下，自贸区在园区内设计建立占地约1万平方米的海关清关中心，集电子化和网络化清关于一体，大大提升了货物通关的速度和便利性。如今，入驻企业在莱基自贸区内就可以完成关税评估和缴纳，由海关清关中心直接签字放行。这种模式下，货物进出口通关由以往的两周，改为大约三天时间完成，通关效率提高到60%以上，企业的物流成本平均下降了30%。据统计，2024年上半年，清关中心共查验1738个进口集装箱，较2023年同期增长了27%；共计完成3696车次出口车辆的检验。

随着园区入驻企业逐年增多，投资企业的产业、类别逐渐多样化，生产加工类、进出口贸易类、日化类、电器制造类等企业如雨后春笋般不断涌现，园区逐渐显现出勃勃生机。

然而，新的问题接踵而至。原有的通关政策，很难适用于多样化企业的通关需求。根据自贸区内海外监管的政策特点以及各类企业的特定需求，开发公司在自贸区规划设计了工业加工区、海外保税仓、尼日利亚境内出口物流区、国际贸易中转物流出口区。基于各个区块的功能特点，莱基开发公司联合尼海关精细简化了各区块的海关监管需求，采取不同的监管流程手续，大幅降低了企业内销尼日利亚的时间成本。

一花引来百花开。贸易便利化和投资自由化为自贸区企业发展带来的效应逐步显现。随着入驻企业生产经营开足马力，金融的改革创新又成为打通自贸区制度创新的新“堵点”。

企业账户、贸易融资、贷款、跨境金融服务是入驻企业最基础的服务需求。莱基开发公司积极与尼当地金融机构携手合作，除提供以上服务之外，为企业提供高效的换汇服务是当前最紧迫的需求。

自贸区内大部分企业需要把产品销往尼日利亚关税区，而企业的原材料大多数是在尼境外采购，换汇服务的制度创新直接决定自贸区离岸金融政策的落地效果。因自贸区内设立离岸银行的门槛较高，采用外部可靠的中介公司提供换汇服务又是杯水车薪。

有了更高的站位，才有更远的眼光。

莱基开发公司瞄准政策供给做“加法”。为协调离岸金融政策落地自贸区，他们目前已着手与尼商业银行和中央银行共同探讨《尼日利亚自由区内银行运营指南》，积极沟通具体方案，以加快离岸金融制度创新探索落地政策新路径。

以绿色化低碳化赋能莱基自贸区制度创新，是莱基开发公司努力探寻的新路径。今年以来，莱基开发公司正主动对接中国政府主导下的南南合作低碳示范区项目，发挥在能源和交通领域低碳示范应用，推广低碳发展理念和绿色生产生活方式，为引导共建“一带一路”国家综合开发区绿色低碳发展转型增添新注脚。

优化营商环境：服务提档，一站式服务更高效

位于自贸区园区的广州艾利普音响公司，租赁的园区厂房仅用10个月建成投产。产业园预计2024年底开工建设。未来产业园正常运营后，年销售额将达到1亿美元，预计雇佣2000名当地员工。

“莱基自贸区作为国家级境外自贸区，优惠的税收政策和安全的营商环境，是给企业最大的支持。莱基港距离自贸区仅3.5公里，未来我们的产品可以辐射到周边国家。”艾利普公司总经理李玉贵介绍，大到土地、厂房租赁和稳定的水电供应，小到公司注册、商标认证和法律文件手续等问题，莱基开发公司都事无巨细帮助解决，贴心的一站式服务也让项目进程提速提质。

13天时间帮助晶科能源完成公司注册、良好的交通网络和稳定的水电供应保障阳光日用品公司的生产和运输，个性化的设计咨询和高效建造厂房帮助华创钢铁、河南二建等建筑企业节省了大量的动迁成本和时间……围绕投资贸易便利化、基础设施建设、税收服务等领域，莱基开发公司以企为本，整体设计，统筹推进，以突破极限的“压力测试”，为营商环境的“含金量”不断加码。

宜居又宜业是优质营商环境的重要内涵。自贸区的免税和保税政策，区内企业比尼关税区享受税收减免高达30%至40%；区内企业生产加工的所有商品，在依据尼政府有关规定交付相关关税后，可在尼国内市场销售，产品关税仅在离开自贸区时按照进口时原材料价格和零部件价格计算和征收。如果产品出口到其他第三地或尼其他自贸区，那么园区企业的关税将予以免除。这些优惠政策为园区内企业有效化解了资金压力。

系统治理、协同发力是优化营商环境的关键。针对内陆运输成本居高不下的问题，莱基开发公司主动对接达飞、马士基、中远等船运公司，优化海运方案，帮助企业降低运输成本约15%；针对园区企业便利的清关需求，莱基开发公司引进了在尼深耕13年的中方清关公司，与尼出口加工管理局和海关建立了良好的专业合作关系，为金梦、克劳丽、CCLE轮胎厂等龙头企业提供资深清关代理服务。园区企业的货柜达到莱基港和阿帕帕港后，3至5日内即可实现出港，月均清关货柜效率至少提高了3倍。在区港联动和自贸区的推动下，莱基港业务蓬勃发展，货运量达到36万标箱。

随着入驻企业不断增长，自贸区一期规划建成的12兆瓦过渡性燃气发电站和18公里输配电线路很难保障园区企业稳定供电的需要。2022年7月，莱基开发公司决定采取特许经营的方式招标江苏中交新能源公司，以投建营一体化模式，负责自贸区一期电厂运维和二期电厂扩建项目。

截至目前，二期电厂10台1兆瓦机组已投入运营，总装机容量达到22兆瓦，另完成了4.5公里输配电线路铺设，实现了24小时不间断稳定供电，大幅改善的电力供应服务，成为吸引入驻企业的强力“磁场”。

联通两个市场：产业集聚，一区多园育动能

作为境外高水平开放的先行区，莱基自贸区联通着尼国内市场和国际市场，更是推动国内国际双循环发展的重要支撑平台。

早在2020年7月，中国国内的克劳丽化妆品公司在莱基自贸区顺利实现了批量投产。该公司的厂房建筑面积达4.19万平方米，拥有6条高速牙膏生产线，目前牙膏年产量3亿支，同时还具备生产膏霜乳液、洗发水、沐浴露、香皂全套生产线。

这样一个为国际品牌代工打入中高端日化产品市场的中国企业，将生产线从国内带到国外，产品辐射整个非洲地区，雇佣当地员工350人，进出口额已累计超过1亿美元。从中国国内迁至尼日利亚建厂，一个日化企业撬动一方市场，通过国内国际双循环带来的示范效应，愈发吸引更多优秀企业关注的目光。

产业的集聚，亟需数字经济为发展赋能。为帮助自贸区企业在非洲市场加快战略布局，今年上半年，莱基开发公司还与Egatee尼日利亚公司签署战略合作协议，借助Egatee的综合B2B电商平台，利用数字化工具提升自贸区企业销售和物流效率，打造共同出海的生态联盟。

非洲最大炼化厂——丹格特炼化厂投产，西非最大最新的深水港——莱基深水港投运，莱基自贸区周边方圆3公里内诸多利好消息带来资源和市场的联通效应纷至沓来。

为深入挖掘自贸区差异化发展优势，莱基自贸区主动对标全新的国际经贸规则，“大胆试、大胆闯、自主改”，重新将自贸区定位为“前港—中区—后城”产城融合发展，并深化发展路径探索，将园区的产业进一步精细规划、串珠成链：打造精细化产业园，重点发展化工及石油天然气相关产业；建设保税物流产业园，大力发展临港保税仓储物流产业；引入矿产加工产业园，积极发展矿产深加工产业；打造卫生用品园中园，带动上下游产业链互利共赢；建设医药生产园中园，推动大健康产业发展；打造电器园中园，培育发展制造业，“一区六园”的规划布局带动自贸区发展提档升级。

新发展格局的蓝图已绘，面对新挑战，如何最大化的调动国际国内两个市场、两种资源，实现更高水平的对外开放，成为中国铁建管理团队最亟需解决的关键问题。

持续加强自贸区之间的协同合作、联动发展，是莱基自贸区精心谋划的另一步先手棋。

2024年5月，中国铁建与湖南省商务厅就与中非经贸深度合作先行区、中非经贸博览会的战略合作签署协议，双方将重点在产业导入、易货贸易、农业发展、园中园建设以及新能源和文化产业等创新领域探讨合作事宜，共同开拓尼乃至非洲市场。

2024年7月，莱基自贸区再次与青岛自贸片区建立战略合作伙伴关系，双方形成定期互访机制，共同为青岛市企业走出去搭建数字化海外仓+国内港口保税仓+产地仓等基础设施，打开合作共赢之门。

莱基自贸区成功与国内两个自贸区的牵手合作，为“双自联动”发展、共促国际、国内双循环蹚出了一条发展新路。

问渠那得清如许，为有源头活水来。在这个165平方公里的尼日利亚莱基半岛上，先行先试的莱基自贸区，正带着更加开放的姿态，迈着日益稳健的步伐，踏着改革开放的旋律，持续建设一流的营商环境，与丹特炼化厂、莱基深水港一道，打造拉各斯乃至尼日利亚蓝绿色经济发展战略新引擎，努力谱写高质量共建“一带一路”新篇章。

(责编：王禹蘅、杨牧)