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中远海运LNG双燃料汽车船“闽江口”轮首航阿联酋

2024年08月02日09:53 | 来源：人民网-国际频道
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人民网迪拜8月1日电 （记者任皓宇）走进阿联酋迪拜杰贝阿里港，高大的汽车船旁，一辆辆崭新的中国品牌汽车整齐排列，工作人员忙碌地进行卸车作业。7月31日，中远海运新造7500车位LNG双燃料汽车船“闽江口”轮搭载约5000辆中国汽车首航靠泊杰贝阿里港，并举行隆重的首航仪式。

靠泊在杰贝阿里港的“闽江口”轮。人民网记者任皓宇摄

靠泊在杰贝阿里港的“闽江口”轮。人民网记者 任皓宇摄

中国驻阿联酋大使馆经济商务参赞朱炼表示，今年是中阿建交40周年，“闽江口”轮首航标志着中远海运在推动中阿两国贸易合作中迈出了重要一步。阿联酋是“一带一路”倡议的重要节点，杰贝阿里港和阿布扎比港作为阿联酋最重要的贸易门户、全球最繁忙的港口之一，为中阿两国的贸易往来提供了坚实的物流保障。

“闽江口”轮首航仪式现场。人民网记者 任皓宇摄

“闽江口”轮首航仪式现场。人民网记者 任皓宇摄

阿联酋迪拜环球港务集团海湾区域高级副总裁谢哈布表示，杰贝阿里港作为区域重要枢纽，将为中国汽车出口提供更加高效、可靠的物流支持。期待与中远海运等合作伙伴一道，进一步提升港口服务能力，助力中阿经贸合作再上新台阶。

工人正在进行卸车作业。人民网记者 任皓宇摄

工人正在进行卸车作业。人民网记者 任皓宇摄

据介绍，“闽江口”轮由中国自主设计建造， 总长199.9米，型宽38米，续航力12000海里，拥有13层车辆甲板，可装载各型车辆。该轮配备了中远海运自主研发的全程可视化货舱CCTV检测、动力电池数据监测、安全预警系统，全程对舱内温度及车况进行实时监控，提供高温预警、超高温报警，为汽车运输保驾护航。作为环保型船舶，“闽江口”轮使用液化天然气（LNG）作为燃料，大幅降低碳排放和污染物排放，在环保性能和运输效率方面达到国际领先水平。

工人正在进行卸车作业。人民网记者任皓宇摄

工人正在进行卸车作业。人民网记者 任皓宇摄

(责编：王禹蘅、杨牧)

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