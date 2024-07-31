人民网大马士革7月30日电 （记者薛丹）日前，中国第22批赴黎维和部队多功能工兵分队、建筑工兵分队、医疗分队分别在各自营区举行庄严的向军旗宣誓仪式，迎接中国人民解放军建军97周年。

庆祝活动旨在进一步强化维和官兵的忠诚担当意识，使大家进一步铭记革命历史、继承发扬传统、砥砺战斗精神、提振军心士气。官兵们表示，将继续忠实履行使命，以积极态度和优良的作风，昂扬的斗志圆满完成维和任务。