人民网里约热内卢7月27日电 （记者时元皓）在2016年里约奥运会举办前，里约市北部的马拉维利亚港口区实施了改造项目。该项目翻新了一批旧建筑，新修了有轨列车，并新建了一批旅游景点。这一区域现被称为奥林匹克大道，目前已成为里约最重要的奥运遗产之一，也是里约最主要的旅游目的地之一。

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