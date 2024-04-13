人民网西班牙港4月11日电 （记者谢佳宁）走进特多国家图书馆成人阅读浏览室，首先映入眼帘的便是“阅读中国”图书专区。高高挂起的喜庆的红灯笼，墙上立体的中国传统建筑屋顶设计，一排排书架从儿童读物到中国传统造纸术，摆满了包括书法、园林、文学、音乐等各领域的书籍，充分满足了特多不同年龄和群体对了解中国的需求。

2023年，特多国家图书馆正式启动“阅读中国”图书专区，并加入由中国国家图书馆倡议的“丝绸之路国际图书馆联盟”（以下简称“联盟”）。“我们的中国图书专区有1000459本藏书、11个CD和172个DVD，特多民众对它们的兴趣非常非常高。自从去年6月推出这个专区以来，我们已经有大约50000人到访浏览相关书籍和观看影视资料。”特多国家图书馆和信息管理局董事会主席帕桑拉尔对记者表示。

帕桑拉尔称，作为一个负责向人民提供合法、可靠、准确信息的机构，确保特多国家图书馆拥有中国专区非常重要。“以往，我们对中国的了解主要来自西方媒体。因此，从中国自己那里获得准确的信息和观点十分重要。”作为西半球目前唯一加入“联盟”的国家图书馆，帕桑拉尔表示深感自豪又身兼重任，“特多是一个较小的国家，通过这个框架，我们有机会与其他49个国家进行文化交流，这为我们打开了一扇大门，让我们深入了解外面的世界。同时，也让我们更加有责任与其他国家分享，从联盟、从中国学到了什么。”

2023年6月，帕桑拉尔到访中国并见证了中国图书馆在图书保护方面所做的工作，“中国在保存和保护中国文化方面所做的大量工作，让人印象深刻，很多追溯到12、15世纪的书籍被保存得很好。中国的建筑、中国社会的秩序本质、中国快速的发展，很多东西值得特多学习。”

帕桑拉尔向记者介绍道，中国和特立尼达之间有很多相似之处，例如，特多有龙舟节，现在是当地的一个大型活动，已经被引入到学校中，每年特多都会举办龙舟赛。特多民众还会庆祝元宵节。“在离特多国家图书馆不远的一条街上，每隔一个角落就有一家中国餐馆，中国的食物很受欢迎。”帕桑拉尔说，当他在中国的时候，一个现象也给他留下了深刻的印象，那就是两国都有着非常浓厚的家庭观。在特立尼达南部，还有一个叫中国的村庄，诉说着最早一批到特多的中国人的与特多之间的历史故事。

帕桑拉尔说，我赞赏中国提出的文明交流互鉴理念。我认为，我们对世界是一个村庄的概念理解得越多，我们就越能理解我们需要把我们的国家团结起来。中国国图与特多国图之间图书馆和信息服务的交流有助于对彼此加深了解。“我们在世界的两端，你们对我们有很多不了解的地方，我们对你们也有很多不了解的地方。我们两国之间的交流将使我们更紧密地联系在一起。在政治上保持一致是一回事，但是当我们开始聚在一起，在图书馆和信息服务的交流，是我们真正更好地了解彼此的时候，当我们开始访问彼此的国家，并沉浸在文化中时，那是我们真正更好地了解彼此的时候。我们希望这不只是一个人，一个一次性的事件，而是两国人员不断流动。”

去年加入“联盟”后，特多国家图书馆已有两位工作人员远赴中国交流学习。珍娜·桑迪福德·濯迪对记者说，她的家人得知她要去中国时都很激动。“这次去中国，真的沉浸在中国文化中，实地考察中国的城市与企业，与来自不同文化的人们交流，让我对中国产生了新的认识。中国有着丰富的历史底蕴，它并不局限于可能在电视或互联网上看到的东西。这是一次非常谦卑的经历，我认为这也是文化交流的内涵。”

德莉丝·托马斯接受采访时称，她在中国的一个月看到了中国多年来的经济进步和发展。“我们访问了当地的一些社区团体，看到多年来，他们是如何记录妇女和儿童在整个社会中的成长和发展，我感到非常兴奋。因为在特立尼达，我们没有关于我们人民和多年来所取得的进步的历史记录，因此，对中国的历史和多年来的发展有了深入的了解，对我来说是一种真正的启迪，未来特立尼达也可以这样做，记录这些。正如那句话所说，想知道你要去哪里，你必须能够回顾过去，看看你从哪里来。”

“希望未来两国可以以图书馆为媒介继续加强人文交流合作，巩固并扩大’联盟’，并迎来更多国家来体验特多的文化魅力，开启心灵之旅。”帕桑拉尔说。

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