新华社北京4月12日电 最新民意调查结果11日显示，日本首相岸田文雄领导的内阁支持率再探新低，跌至16.6%。

2023年9月13日，日本首相岸田文雄（前排中）在东京的首相官邸率阁僚合影。新华社记者张笑宇摄

日本时事通讯社本月5日至8日所做调查显示，岸田内阁支持率比上月下滑1.4个百分点，不支持率则上升2个百分点至59.4%。

岸田内阁2月的支持率跌至16.9%，当时为他出任首相后最低，同时也是执政党自由民主党2012年12月重新上台以来历届内阁支持率的最低值。

内阁支持率低于30%就被日本舆论称为“危险水域”，跌破20%则被视为陷入“下台水域”。岸田内阁支持率去年年底以来持续在20%以下徘徊。

最新民调中，民众支持岸田内阁的最主要理由是“没有其他合适的人”，其次是出于对自民党的支持；不支持的原因依次是“不抱期待”“无法信任首相”和“政策不行”。

自民党的支持率同样惨淡，仅为15.3%，比上月下降2.4个百分点。在野党立宪民主党的支持率排第二，为3.8%；自民党执政伙伴公明党支持率为3.6%。

不支持任何政党的人比上月增加2.1个百分点，达到66.9%，是自民党2012年重新掌权以来最高。（惠晓霜）

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