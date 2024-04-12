新华社意大利米兰4月11日电（记者张馨文 韩啸）2024“投资中国”系列活动意大利专场日前在米兰举行。

中国商务部外资司司长朱冰在致辞中表示，意大利拥有先进的制造能力和众多国际知名品牌。不论是意大利大企业还是中小企业，中国都非常欢迎。相信中国能够与大家共享巨大的市场、安全稳定的产业链和无限的机遇。

中国驻米兰总领事馆参赞耿协威在发言中说，中意经济互补性强，产业契合度高，双方投资动力和活力足、潜力大，中意贸易额处于历史高位水平，相信随着中国新质生产力加速形成，吸引外资的红利会继续释放。

意大利中国理事基金会主席马里奥·博塞利在致辞中表示，投资中国对意大利企业意义重大，将帮助意大利高质量产品进入中国市场。

意大利中国商业发展论坛主席伊万·卡尔迪洛表示，希望更多意大利企业能够到中国去探索发现，推动意中贸易交流。

中国江苏省、四川省、北京市朝阳区、上海市长宁区等地方政府、产业园区与企业代表就发展绿色能源、时尚产业、文化创意等自身优势进行推介。会后，相关地方政府和企业代表与意大利企业开展投资项目对接洽谈。

(责编：艾雯、崔译戈)