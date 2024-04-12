新华社洛杉矶4月10日电（记者谭晶晶）美国政府10日发布首个具法律效力的国家饮用水标准，以应对饮用水中的“永久性化学物质”污染问题。

美国环境保护局在一份声明中表示，“永久性化学物质”主要指全氟和多氟烷基物质（PFAS）。接触这些化学物质通常与癌症、肝脏和心脏受损以及婴儿和儿童免疫和发育受损等相关。

据介绍，新标准对饮用水中5种单独的“永久性化学物质”设定了限制，包括全氟辛酸（PFOA）、全氟辛烷磺酰基化合物（PFOS）等，还对“永久性化学物质”的任意两种或多种混合物设定了限制。通过使用颗粒活性炭、反渗透和离子交换系统等技术和方法，可以使饮用水满足新标准中的限制条件。

美国环境保护局说，预计全美约6.6万公共饮用水系统中，需要对其中约6%至10%采取措施以减少“永久性化学物质”，才能达到新标准。公共供水系统可在3年内完成对“永久性化学物质”的初步监测，此后必须将饮用水中检测到的“永久性化学物质”含量告知公众。如发现超标，必须采取措施在5年内减少饮用水中的“永久性化学物质”。

此外，该局还宣布将通过有关基础设施投资法案新投入近10亿美元资金，以帮助各州和地区进行公共供水系统的“永久性化学物质”监测和处理，并帮助私人水井业主解决“永久性化学物质”污染问题。

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