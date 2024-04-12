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机构：中国外商直接投资信心指数排名显著跃升

2024年04月12日08:53 | 来源：新华网
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新华社芝加哥4月10日电（记者徐静）总部位于美国芝加哥的知名管理咨询公司科尔尼近日发布2024年全球外商直接投资信心指数报告，将中国排名从去年的第7位上调至第3位。

报告显示，未来三年对投资者最具吸引力的新兴市场排名中，中国排在25个国家的首位，随后是阿拉伯联合酋长国、沙特阿拉伯、印度、巴西、墨西哥、波兰和阿根廷。84%的受访者表示，2024年将在新兴市场维持或寻找新的投资机会。

受访者将技术和创新能力列为今年选择投资目的地的首要条件。2024年全球外商直接投资信心指数排名，美国、加拿大和中国位列前三，也体现了投资者对技术先进市场的偏好。值得一提的是，快速发展的人工智能引起投资者兴趣，吸引了大量资本。

在2023年全球外商直接投资信心指数报告中，投资者将地缘政治紧张和商品价格上涨列为最可能发生的事件。在2024年报告中，投资者继续表达了对地缘政治紧张局势的担忧，同时认为发达市场和新兴市场商业监管环境都将趋紧。

科尔尼公司1998年开始发布全球外商直接投资信心指数报告。报告为一项年度调研，由全球企业高管对未来三年可能吸引最多投资的市场进行排名。

(责编：艾雯、崔译戈)

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