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世贸组织：2024年全球货物贸易将增长2.6%

2024年04月12日08:52 | 来源：新华网
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新华社日内瓦4月10日电（记者 陈斌杰）世界贸易组织10日发布报告预测，2024年全球货物贸易量将增长2.6%。报告认为，能源价格高企和持续的通胀导致去年全球贸易量萎缩，预计今年全球贸易将逐步复苏。

报告说，根据世贸组织的数据，2023年全球货物贸易量下降1.2%，2025年全球货物贸易量将延续今年的复苏势头，预计增长3.3%。

报告认为，今年全球通胀压力预计将进一步减弱，实际收入将再次增长，从而提振消费；新出口订单指数表明2024年货物贸易复苏趋势已十分明显。

世贸组织总干事伊维拉说，得益于全球供应链的韧性和稳固的多边贸易框架，“我们正在全球贸易复苏方面取得进展”。她强调，必须降低地缘政治冲突和贸易碎片化等风险，以维持全球经济增长和稳定。

报告预测，今年非洲地区出口额将增长5.3%，增速高于其他地区。此外，今年亚洲地区进口额将增长5.6%，非洲地区进口额将增长4.4%，这有助于支撑2024年全球对贸易商品的需求。

报告指出，尽管目前看红海危机对经济的影响相对有限，但汽车产品、化肥和零售等行业已经受到延误和运费上涨的影响。报告认为，地缘政治紧张局势对贸易格局产生了轻微影响，但并未引发持续的去全球化趋势。

报告预测，按市场汇率计算，全球实际国内生产总值（GDP）将在两年内保持稳定增长，2024年预计增长2.6%，2025年预计增长2.7%。

(责编：艾雯、崔译戈)

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