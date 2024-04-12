新华社北京4月11日电（记者温馨）外交部发言人毛宁11日表示，美国、日本对中国核政策表达所谓的关切，完全是脱离事实、别有用心的虚假叙事，中方坚决反对、绝不接受。

当日例行记者会上，有记者问：据报道，10日，美国总统拜登会见日本首相岸田文雄并发表联合声明。声明称，美日决心以现实、务实方式实现“无核武世界”。中国在不透明、未进行有意义对话的情况下加速核武库建设，对全球和地区稳定构成关切。中方对此有何评论？

毛宁说，中国奉行不首先使用核武器政策，承诺不对无核武器国家和无核武器区使用核武器，始终将核力量维持在国家安全需要的最低水平，不参加任何形式的军备竞赛。任何国家只要不对中国使用核武器，就不应该感到中国核武器的威胁。

毛宁说，美国拥有世界最大、最先进核武库，却顽固坚持首先使用核武器政策，为别国量身定制核威慑，投入巨资升级“三位一体”核力量，在军控领域大肆“毁约退群”，强化北约“核联盟”，扩大与盟国的先进军事技术合作。日本作为核爆受害者，非但不要求美国核裁军，反而倚仗美国的“核保护伞”，发展先进导弹攻防能力，配合美战略力量前沿部署。

毛宁说：“美日相关消极举动破坏了全球和地区的战略平衡与稳定，阻碍了国际军控裁军进程，扰乱了地区和平与安宁。国际社会有理由对此感到严重关切。”

“正人者必先正己。美日应反躬自省，端正态度，停止破坏国际核裁军与核不扩散体系，切实降低核武器在国家和集体安全政策中的作用，给国际社会一个负责任的交代。”毛宁说。

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