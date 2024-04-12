人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

外交部发言人介绍中美欧消费品安全部长级会议有关情况

2024年04月12日08:48 | 来源：新华网
小字号

新华社北京4月11日电（记者温馨、王宾）10日，中国海关总署、美国消费品安全委员会、欧盟委员会司法与消费者总司在杭州举行了第八届中美欧三方消费品安全部长级会议。外交部发言人毛宁11日在例行记者会上应询介绍了有关情况。

她说，会议深入探讨了新形势下加强消费品安全合作的新路径，就进一步深化三方合作达成新共识，会议还通过了联合声明。三方认为，应寻求构建消费品安全共同标准，探索更有效的监管模式，更智慧的监管路径，深化消费品安全共同监管，聚焦消费者权益共同保护，守护消费品共同安全。

毛宁表示，中国政府历来高度重视进出口消费品安全，始终致力于提升消费品安全治理能力和治理水平，持续推动消费品安全监管对标国际通行规则，坚定推动消费品安全信息公开，打造市场化、法治化、国际化一流营商环境。

“习近平主席指出，‘只有合作共赢才能办大事、办好事、办长久之事’。中美欧都是国际社会的重要力量，互为消费品贸易的重要伙伴，理应加强交流合作。”毛宁说，中方愿与各国伙伴一道，凝聚合作共识，汇聚治理合力，不断提升全球消费品安全水平，促进全球贸易便利化，增进各国人民福祉。

(责编：艾雯、崔译戈)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部