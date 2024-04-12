新华网东京4月11日电（记者胡晓格 岳晨星）随着电影《奥本海默》在日本上映，韩国电视剧《京城怪物》全球热播，“731部队”“人体实验”“南京大屠杀”等关键词在国外社交媒体平台X（原推特）上频频登上热搜，二战期间日本“731部队”在中国犯下的滔天罪行再次成为人们关注的焦点，引发国际社会愤慨和强烈谴责。

铁证如山！为何“731部队”仍鲜为世人所知？

侵华日军第七三一部队简称为“731部队”，二战期间，曾以研究防治疾病和饮水净化为名，在中国进行活人实验，实施细菌战。

侵华日军滔天罪行铁证如山，然而为何看到“731部队”登上热搜，很多西方国家民众，甚至就连日本国内网民也纷纷表示第一次知道“731部队”的存在？答案就是日本政府一直予以否认，甚至在国会答辩时称“没有资料显示实施了细菌战，不能确认”。

此外，日本教科书中也几乎不提“731部队”，试图掩盖日本军国主义罪行。1983年，日本教科书审定部门下令，要求历史学家家永三郎等人删除其共同编著的历史教科书《新日本史》中关于“731部队”“南京大屠杀”的记述。

有日本网友表示，“731部队”一直被视为“禁忌”，相关纪录片的采访也很难。“日本就连医学院的医疗伦理教科书上也没有出现‘731部队’。从这个意义上说，日本还没有医疗伦理学。”一名日本医生说。

（网友在海外社交媒体平台的评论截图）

日美网友隔空“论战”，揭露“731部队”丑恶嘴脸

3月29日，电影《奥本海默》正式在日本上映，影片勾起了很多日本观众关于广岛和长崎遭受原子弹轰炸的历史记忆，一些人指责美国对日本实施的“战争罪行”。而在大洋彼岸，美国网友则纷纷“回怼”：“日本人真的需要去了解下‘731部队’，别表现得像自己是战争受害者一样”。

3月29日，电影《奥本海默》在日本上映。（新华网发）

此后，论战被一档访谈节目推上热搜。X平台上的一位自媒体博主连线密歇根大学一名日裔教授，探讨美国为何不愿对原子弹轰炸日本事件道歉。这位学者认为，美军对日本投下原子弹是一种“战争罪行”，而许多国外网友则认为，其根本原因在于日本对外发动了战争。

（网友在海外社交媒体平台的评论截图）

4月2日，美国一名网友转发该访谈节目并发文：去查一下“731部队”，截至目前，该推文浏览量已超29万次。令人意外的是，果真有部分网友是在搜了相关资料后才知道了“731部队”。一名网友表示，“我也没有在学校里学到南京大屠杀这些，是后来自己搜到的”。也有许多网友搜完资料后愤慨道，日本人当然不愿意谈论731部队，极端残忍、令人发指的行径超出了人们的想象力。

历史事实引起日本民众反思

近日，美国赫芬顿邮报在其日文版网站上刊载了一篇题为“日本人应从描写‘731部队’的韩剧中学习什么？”的报道，讲述韩国电视剧《京城怪物》所影射的日本“731部队”的罪行，在日本X上被大量转发。

记者发现，为限制浏览人数，雅虎网站转载的此篇报道近日已被删除，但日本网友在社交平台上对“731部队”的话题热议不减。该报道援引专门研究“731部队”的一桥大学名誉教授加藤哲郎的话称，“无论是日本人，还是海外人士，我觉得这部电视剧是认识‘731部队’的良好契机。希望大家能借此认真思考下‘731部队’到底是什么样？并能从中学习到一些东西”。

该剧热播后，有日本网友评论说：“没想到731部队进行过人体试验，令人震惊。那个时代的日本人不可饶恕”“悠悠众口岂能尽封。作为日本人，我也不会沉默。就像滴水穿石那样，我要做一滴水滴，为先辈们所犯下的罪行赎罪”。

（网友在海外社交媒体平台的评论截图）

无独有偶，越来越多的有良知的日本人在通过自己的努力不断还原历史真相。日本作家森村诚一著有长篇报告文学《恶魔的饱食》，书中揭露了“731部队”在中国建立大规模细菌战研究基地，利用数千名中国、苏联等国的战俘和平民进行活体实验的历史事实。日本明治学院大学国际和平研究所研究员松野诚也新近发现了标明1940年的《关东军防疫给水部将校高等文官职员表》，其清晰地显示日军参谋本部命令“731部队”在浙江宁波、衢州等地实施了细菌战。

加藤表示，关于“731部队”的研究不断深入，正在一点点揭开历史真相。“韩国人为什么要这样描写日本人，这部电视剧想要表达什么?日本只有抱着‘为什么’的疑问去思考，才会有助于促进相互理解。”他说。

(责编：艾雯、崔译戈)