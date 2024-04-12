新华社北京4月11日电（记者温馨、许可）针对菲律宾总统马科斯近期涉仁爱礁问题有关言论，外交部发言人毛宁11日表示，中方一直致力于同菲方通过对话协商管控仁爱礁现地局势，如果菲方真正想通过对话沟通缓和仁爱礁局势，就要重信守诺、遵守共识、停止挑衅。

当日例行记者会上，有记者问：近期，菲律宾总统马科斯称，他对杜特尔特政府与中国曾就仁爱礁问题达成“君子协定”感到震惊，正寻求澄清这个所谓的协议。马科斯还表示愿在各层级同中方保持沟通，尽一切努力缓和局势。中方对此有何评论？

毛宁强调，仁爱礁是中国南沙群岛的一部分，中国对包括仁爱礁在内的南沙群岛及其附近海域拥有无可争辩的主权。中方一直致力于同菲方通过对话协商管控仁爱礁现地局势。

毛宁说，造成仁爱礁当前局势的原因清清楚楚，明明白白。“一是菲方违背承诺拒不拖走仁爱礁非法‘坐滩’军舰。二是矢口否认杜特尔特政府时期同中方达成的‘君子协定’，在海上肆意侵权挑衅。三是随意抛弃本届政府同中方就仁爱礁问题达成的内部谅解，执意向仁爱礁非法‘坐滩’军舰运送建筑材料，企图大规模维修加固，以实现对仁爱礁的永久占领。”

“如果菲方真正想通过对话沟通缓和仁爱礁局势，就要重信守诺、遵守共识、停止挑衅。”毛宁表示，关于如何处理当前仁爱礁局势，中方立场清晰、明确：

第一，菲律宾派军舰在仁爱礁长期“坐滩”侵犯中国主权，违反《南海各方行为宣言》，特别是第五条关于不在无人岛礁采取居住行为的规定，中方要求菲方立即拖走该舰，恢复仁爱礁无人无设施的原状。

第二，在菲拖走“坐滩”军舰之前，如菲需要对该舰居住人员提供生活物资补给，中方愿从人道主义出发，在事先向中方通报，并经现场核查后允许菲方实施运补，中方将全过程予以监控。

第三，如果菲方运送大量建材上舰，试图建设固定设施和永久哨所，中方绝不接受，将坚决依法依规予以拦阻，以维护中国主权和《南海各方行为宣言》的严肃性。

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