新华社基辅4月11日电（记者李东旭）乌克兰空军司令奥列修克11日在社交媒体发文说，俄军当天凌晨对乌发动无人机和导弹袭击。乌能源部长加卢先科同日表示，哈尔科夫州、扎波罗热州、利沃夫州和基辅州的发电设施和电力传输设施遭到空袭。

奥列修克说，俄军11日凌晨发射了40架无人机和42枚各型导弹，乌军防空火力拦截了18枚导弹和39架无人机。此次空袭的重点目标是利沃夫州。

哈尔科夫州军事行政长官西涅古博夫在社交媒体上说，哈尔科夫市遭到10枚导弹袭击，该市居民正在使用地铁站作为庇护所。他表示，俄方此前袭击已致哈尔科夫州部分地区断电，目前仍有20万户居民停电。

利沃夫州州长科济茨基说，当地两处关键能源设施遭袭并起火，但未造成人员伤亡。敖德萨州军事行政长官基佩尔表示，被拦截的无人机碎片击中当地一处能源设施。另据乌克兰南部国防军消息，扎波罗热州一处能源设施遭袭。

乌克兰最大的私营能源企业顿巴斯燃料和能源公司当天也表示，该公司旗下两座火力发电厂在空袭中受损，但未透露具体受损信息。

另据乌克兰国际文传电讯社11日援引乌中部能源公司消息称，该公司位于基辅州的火力发电厂被彻底摧毁，该发电厂是基辅州、切尔卡瑟州和日托米尔州最大的电力供应来源。中部能源公司负责乌东部和中部电力供应，自3月下旬以来，该公司旗下三座大型火力发电厂均被摧毁，目前公司已完全失去发电能力。

俄罗斯国防部11日发布消息说，作为乌克兰试图破坏俄石油天然气和能源设施的回应，俄武装力量当天凌晨使用高精度远程空基和海基武器及无人机对乌克兰燃料动力综合体进行了集群打击，打击目标均被命中。（参与记者：陈汀）

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