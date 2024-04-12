4月10日，在意大利博洛尼亚国际儿童书展上，参观者在中国图书展区翻阅图书。新华社记者 李京 摄

新华社意大利博洛尼亚4月11日电 通讯丨中国精品童书在意大利博洛尼亚童书展广受青睐

新华社记者任耀庭

第61届博洛尼亚国际儿童书展8日至11日在意大利博洛尼亚会展中心举行。中国受邀担任本届童书展首次设立的“市场焦点国家”，数百平米以“中国红”为主色调的中国展区吸引了众多外国书商和观展者的目光，中国精品童书广受青睐。

4月10日，在意大利博洛尼亚国际儿童书展上，参观者在中国图书展区翻阅西游记主题立体书。新华社记者 李京 摄

展会期间，记者在现场看到，中国展区内设有中国原创插画展、印刷展、数字出版展等多个区域，为参观者提供了解中国少儿图书出版业成果的综合平台。主要来自欧洲地区的观展者在中国展台前驻足欣赏，精美的图书令他们爱不释手。

4月10日，在意大利博洛尼亚国际儿童书展上，参观者在中国出版商展台观看立体书。新华社记者 李京 摄

意大利出版商奥黛丽·洛伦齐尼在中国展区被一系列立体儿童画本吸引。她告诉记者，她对中国文化非常感兴趣，并且希望通过购买相关版权，把中国童书传播到意大利和欧洲市场。她说，中国童书制作精美、纸张优良，其中立体书以及有声书在国际市场很有竞争力。

博洛尼亚国际儿童书展始创于1964年，是世界少儿图书和多媒体行业最重要的展会之一。此次展会共吸引约100个国家和地区的超过1500家参展商。其中60余家中国重点出版集团、少儿出版社和印刷企业参展，通过精品图书展示、作家对话交流和印刷产品推介等活动，向世界展现中国少儿出版业发展成果，积极推动中国童书走向世界。

展会期间，湖南少年儿童出版社与意大利白星出版集团现场签约，就中国儿童文学作家汤素兰的《笨狼的故事》漫画版输出意大利达成合作协议。该集团副总裁罗伯特·纳尔迪尼表示，这部作品充满童趣，相信会受到意大利少年儿童的喜爱。“希望通过此次签约活动，为进一步加深与中国出版机构的合作奠定良好基础。”

这是4月10日在意大利博洛尼亚国际儿童书展北京汇瑞时代文化集团展台拍摄的《给孩子们的丝绸之路游戏书》丛书。新华社记者 李京 摄

在北京汇瑞时代文化集团的展台，《给孩子们的丝绸之路游戏书》丛书吸引众多观展者驻足。据集团总经理张绍峰介绍，此书是由联合国教科文组织策划，由该集团聘请意大利画师和作者完成的原创童书，从西方作者视角将丝路历史故事娓娓道来。他说，由于形式和内容国际化，此书颇受外国书商青睐，是集团的“爆款”。目前丛书已敲定五个外语语种的翻译出版。

著名儿童文学作家曹文轩在展会期间接受新华社记者采访时表示，众多中国展商的参与和很高的受欢迎程度，充分说明了中国童书出版事业的发展，中国图书走向世界的势头非常好。他认为，中国的图书正在完成从“走出去”到“走进去”的过程。“所谓‘走出去’就是说版权卖出去；而‘走进去’，就是迎来了越来越多的读者，这是值得庆贺的。”

4月10日，在意大利博洛尼亚国际儿童书展上，参观者在中国图书展区观看中国原创插画展。新华社记者 李京 摄

博洛尼亚国际儿童书展主席埃莱娜·帕索里在展会期间参加中国展区活动时表示，中国参展商为书展注入了新活力，为国际童书界献上了精彩的文化盛宴。

(责编：艾雯、崔译戈)