新华社耶路撒冷/加沙4月11日电 热点问答丨哈马斯领导人亲属被以军打死影响几何?

新华社记者王卓伦 柳伟建 吕迎旭

据巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）10日发布的消息，以色列军方当天空袭加沙城沙提难民营，造成哈马斯政治局领导人哈尼亚的7名亲属被打死，其中3人是其儿子，另外4人为孙辈。以色列国防军和以国家安全总局（辛贝特）当天证实以军空袭炸死哈尼亚的3个儿子，但没有证实哈尼亚的4个孙辈在空袭中死亡。以方称，袭杀3人的原因是他们为哈马斯武装人员，而并非因为他们是哈尼亚的家人。

哈尼亚何许人也？以方为何此时袭击？袭击对停火谈判有何影响？

哈尼亚何许人也？

哈尼亚现年61岁，出生于加沙城沙提难民营，在加沙伊斯兰大学就读期间加入哈马斯。

2006年，哈尼亚作为哈马斯第一候选人赢得巴勒斯坦立法委员会选举，后被巴民族权力机构主席阿巴斯任命为自治政府总理，成为巴历史上首位哈马斯总理。

2007年，巴勒斯坦民族解放运动（法塔赫）与哈马斯爆发冲突，哈马斯夺取加沙地带控制权，法塔赫实际控制约旦河西岸地区，阿巴斯解除了哈尼亚的总理职务。2017年5月，哈尼亚当选哈马斯政治局领导人，从加沙地带迁居至卡塔尔。

卡塔尔半岛电视台报道说，哈尼亚的7名亲属因以军无人机投放的炮弹击中其乘坐的汽车身亡。他们当时正前往参加家庭活动，以纪念穆斯林开斋节的第一天。

哈尼亚在袭击后接受半岛电视台采访时说，他已有约60名家庭成员在本轮巴以冲突中死于以方军事行动。以方空袭其家人是出于“报复”，“无视任何准则或法律”。

以方为何此时袭击?

袭击事件发生后，以色列媒体援引匿名高级官员的话称，以军方和辛贝特执行此次行动前并未请示以总理内塔尼亚胡和国防部长加兰特。以总理办公室和军方尚未对此做出回应。

本轮巴以冲突已持续超过半年，以军行动导致加沙地带死亡人数超3.3万，人道主义危机严重。4月1日，伊朗驻叙利亚大使馆领事部门建筑遭以色列空袭、至少13人死亡，伊朗方面多次表示要就袭击事件报复以色列。此外，以军在北部与黎巴嫩真主党持续交火，局势升级信号不断。

4月7日，在新一轮巴以冲突爆发整整半年的节点，以方突然宣布从加沙地带南部撤出主力部队，仅留一个旅的兵力。以军称，撤军属战术调整，为日后进攻哈马斯在加沙地带最后据点拉法做准备。

耶路撒冷希伯来大学国际关系专家约纳坦·弗里曼对新华社记者说，以军此前宣称摧毁了哈马斯多个营，因此在接下来的行动中已无需部署大量地面部队，而将以定点清除巴武装人员、破坏巴武装组织地道和找到被扣押以色列人为目标，基于情报对哈马斯实施精准打击。

分析人士认为，以方在被外界猜测正面临多方压力、因此在加沙地带不得不转入低强度作战之际，一方面高调宣布攻打拉法“日前已定”，一方面打死哈尼亚的多名亲属，以此证明对哈马斯的定点清除行动仍在继续，且强度不减。

对停火谈判有何影响?

以军发动此次袭击前，哈马斯与以色列正通过卡塔尔和埃及的斡旋就新一轮停火协议进行谈判。以色列公共广播公司援引匿名以政府官员的话说，这次空袭可能会对正在进行中的加沙停火谈判产生负面影响。

哈马斯先前多次重申，释放以方被扣押人员的前提是以军永久停火、撤出加沙地带、允许在战火中颠沛流离的巴勒斯坦人返回家园。但以色列只同意短期停火，誓言要彻底清除哈马斯，停火结束后会继续攻打加沙地带。哈尼亚11日在接受半岛电视台采访时表示，以色列打死其多名亲属不会使哈马斯在停火谈判中作出让步。

以色列《国土报》11日刊文说，尽管哈尼亚的亲属遭到以方直接袭击，但这一行动不一定会影响以色列和哈马斯之间的谈判。如果近期双方关键争议问题能够取得实际进展，以色列切实做出一定妥协让步，哈尼亚和其他哈马斯高层将不会拒绝协议。

袭击发生后，多家巴勒斯坦媒体报道说，目前哈马斯和以色列之间的停火谈判还在继续。但巴政治分析人士奥萨马·沙阿斯表示，哈马斯未来可能在谈判中“更加顽固”。

(责编：崔越、崔译戈)