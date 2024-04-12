新华社河内4月11日电（记者孙一）据越通社11日报道，历经一个月的审理，胡志明市人民法院一审判决越南万盛发集团原董事长张美兰死刑。

报道说，胡志明市人民法院表示，张美兰犯贪污罪，判处死刑；犯行贿罪，判处20年有期徒刑；违反银行经营活动有关规定，判处20年有期徒刑。数罪并罚，判处死刑。

越南最高人民检察院递交的公诉书说，张美兰利用行贿等违法手段，获取西贡商业银行85%至91.5%的股份，给该行造成了约498万亿越南盾（约合199亿美元）的损失。

公诉书还说，张美兰的犯罪分为两个阶段：自2012年1月1日至2017年12月31日，张美兰违反银行经营活动有关规定，给西贡商业银行造成超过64万亿越南盾（约合25亿美元）损失；自2018年1月1日至2022年10月7日，张美兰涉嫌贪污，所侵吞的资产和产生的利息给该行造成433万亿越南盾（约合173亿美元）损失。

张美兰1956年10月生于越南南部西贡市（今胡志明市），其一手创办的万盛发集团系越南最大的房地产集团之一，其家族被视为越南最富裕的家族之一。

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