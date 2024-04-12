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《南华早报》：美国日益背离自由贸易原则

2024年04月12日08:33 | 来源：新华网
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新华社北京4月11日电 香港《南华早报》日前刊登评论文章说，美方批评中国利用其制造业优势生产具有价格竞争力的出口产品，这有悖于自由贸易原则。

这篇由美国加利福尼亚大学洛杉矶分校安德森管理学院特聘教授邓兆生撰写的文章说，美方对包括电动汽车和太阳能电池板在内的中国产品出口激增表示“担忧”。作为世界贸易组织成员，中国有权在遵守既定贸易规则的前提下，利用其来之不易的能力增加出口。

文章指出，由于较低的劳动力成本、规模经济、高效的生产体系等原因，中国具备了以低成本生产高质量产品的能力。贸易壁垒是一种保护主义，会导致经济停滞。与实施保护主义政策相比，更具建设性的做法是中美两国建立更加开放和合作的关系，促进公平和高效的贸易。

《南华早报》刊登的另一篇评论文章则说，美方将产能过剩和电动汽车市场更广泛的问题混为一谈，这大错特错。鉴于中国电动汽车目前被排除在美国市场之外，阻碍电动汽车广泛普及的是美国市场电动汽车的高价格，而不是中国产能过剩。美方批评中国电动汽车产能过剩的言论明显受到了国内政治的影响，而不是对经济的担忧，尤其是在大选年。

(责编：艾雯、崔译戈)

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