新华社北京4月11日电 商务部新闻发言人11日表示，中方注意到，欧盟委员会于4月10日再次发布所谓用于贸易救济调查的中国经济存在“严重扭曲”的报告。欧委会主观、片面、错误地评估中国社会主义市场经济，为其采取歧视性的反倾销做法制造借口，中方对此强烈反对。商务部贸易救济局负责人已第一时间就此问题向欧方提出严正交涉。

商务部新闻发言人说，中国根据自身具体实际，探索建立了社会主义市场经济体制，取得了举世瞩目的历史性成就。中国社会主义市场经济体制不断完善和发展，市场在资源配置中起决定性作用，更好发挥政府作用，充分激发了经济的发展活力，促进了社会生产力的发展和人民生活水平的提高。市场经济并非只有一种模式，而是与各国的历史、文化、现实国情等密不可分。欧盟以单方制定的所谓“市场扭曲”标准评价中国市场经济是严重错误的。

这位发言人表示，世贸组织规则并不存在经济“严重扭曲”的概念和标准。欧盟突破世贸组织规则，借用所谓“市场扭曲”，为其继续使用世贸组织规则所不允许的反倾销“替代国做法”炮制借口，已严重侵害了世贸组织规则体系的权威性。欧盟作为重要的世贸组织成员，应尊重和维护多边贸易体制的权威性，立即停止违背世贸组织规则的错误做法。中方将密切关注欧方后续动向，并保留采取一切必要措施的权利。

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