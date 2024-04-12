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中国支持国际原子能机构确保扎波罗热核电站核安全的努力

2024年04月12日08:29 | 来源：新华网
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新华社维也纳4月11日电 4月11日，国际原子能机构召开理事会特别会议，讨论扎波罗热核电站遭受无人机攻击有关问题。中国常驻国际原子能机构代表李松大使与会，阐述中方立场主张，表示支持机构为保障核设施安全安保发挥建设性作用，强调有关当事方应保持冷静克制，避免采取任何危及核设施的行为，呼吁国际社会坚持劝和促谈正确方向，从根本上消除扎波罗热核电站核安全风险。

李松表示，乌克兰危机已延宕两年有余，在战场环境下，核设施的安全安保面临严峻挑战。扎波罗热核电站核安全风险高企，近日又发生无人机袭击事件，国际社会高度关注。核事故影响超越国界，不容有失。国际上发生的重大核事故为各国敲响了警钟，必须尽一切可能防止悲剧重演。

李松指出，去年2月，中方发布《关于政治解决乌克兰危机的中国立场》文件，明确反对武装攻击核电站等和平核设施，强调要坚决避免出现人为核事故。中方支持国际原子能机构促进乌核设施安全的努力，支持机构总干事提出的确保乌核安全“七大支柱”“五项原则”，向机构乌克兰核安全安保技术援助项目提供了捐款。中方支持机构继续同各方保持接触，为保障核设施安全安保发挥建设性作用。有关当事方应为机构履职创造有利条件。当前形势下，中方呼吁有关当事方严格遵守《核安全公约》等相关国际法，全力避免任何意外的发生。

李松强调，核安全问题是乌克兰危机的一个方面，其解决最终取决于乌克兰危机政治解决前景。国际社会应坚持劝和促谈的正确方向，鼓励和支持一切有利于和平解决危机的努力，帮助冲突各方打开政治解决危机的大门，从根本上消除核安全风险。中方将继续秉持客观公正立场，积极劝和促谈，致力于停火止战，为推动乌克兰危机政治解决发挥建设性作用。

(责编：艾雯、崔译戈)

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