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中意经济合作混委会第15次会议召开

2024年04月12日08:17 | 来源：新华网
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新华社意大利维罗纳4月11日电（记者任耀庭）中国商务部部长王文涛与意大利副总理兼外长塔亚尼11日在意大利维罗纳共同主持中意经济合作混委会第15次会议，双方就共同推动中意经贸关系高质量发展深入交换意见。

王文涛表示，今年是中意建立全面战略伙伴关系20周年。在两国领导人战略引领下，中意经贸合作保持良好发展态势。中方愿同意方继续秉持丝路精神，深挖贸易潜能，提升贸易水平；优化投资结构，发展新质生产力；加强绿色合作，推动低碳转型，为两国全面战略伙伴关系注入新动能。同时希望意方发挥积极作用，敦促欧盟在绿色新能源领域对华合作中保持理性开放态度。

塔亚尼表示，意方高度重视发展长期稳定的意中关系，愿在中意全面战略伙伴关系框架下，同中方保持对话与合作，推动双边贸易平衡发展，欢迎电动汽车等新能源领域中国企业赴意投资，开通两国更多直航便利游客往来，为双边务实合作增添新内涵。

中国驻意大利大使贾桂德、意大利外交与国际合作部秘书长瓜里利亚、意大利驻中国大使安博思和双方有关部门代表出席会议。

当日上午，王文涛还应邀出席在意大利威尼斯举办的“马可·波罗：欧亚之桥 继古开今”纪念活动并致辞。

王文涛表示，我们齐聚一堂纪念马可·波罗，既是铭记他百折不挠，架起欧亚之桥，促进东西方交流互鉴所作贡献，也是继古开今，弘扬和平合作、开放包容、互学互鉴、互利共赢的丝路精神。中方愿与意方继续秉持这一精神，扩大商品交流，互利共赢做大贸易蛋糕；推动技术交流，互学互鉴增强发展动能；促进人文交流，开放包容赓续传统友谊，将马可·波罗的先行者精神一代代传下去，推动和平合作，共同续写中意、中欧发展新篇章。

(责编：艾雯、崔译戈)

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