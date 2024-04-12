4月11日，在奥地利维也纳，国际原子能机构总干事格罗西（前左）出席国际原子能机构理事会特别会议。新华社记者 贺灿铃 摄

新华社维也纳4月11日电（记者刘昕宇）国际原子能机构总干事格罗西11日在机构理事会特别会议上表示，由于近期针对扎波罗热核电站的一系列无人机袭击显著增加了其发生核事故的风险，他呼吁各方保持最大限度军事克制，充分遵守机构关于维护扎波罗热核电站安全的5项具体原则。

应俄罗斯和乌克兰的请求，国际原子能机构当天在维也纳总部召开机构理事会特别会议，讨论扎波罗热核电站遭袭事件。

格罗西在会议上作介绍性发言时说，据驻扎在扎波罗热核电站的国际原子能机构专家证实，7日对该核电站的无人机袭击直接击中其6号机组穹顶，虽未对核电站的核安全造成威胁，但仍是一起严重事件。9日再次发生一起针对扎波罗热核电站的无人机袭击，显示肇事者想持续发动类似危险袭击的意愿。格罗西同时呼吁国际社会积极努力缓和扎波罗热核电站的紧张局势。

格罗西将于15日前往美国纽约向联合国安理会通报扎波罗热核电站的情况。

扎波罗热核电站是欧洲最大核电站之一。2022年2月俄乌冲突爆发后，俄罗斯控制了该核电站。此后，该核电站多次遭到炮击，引发关注。

(责编：艾雯、崔译戈)