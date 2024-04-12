透过中美关系经历的风风雨雨可以看到，战略认知问题始终是中美关系必须扣好的“第一粒纽扣”。双方应坚持以和为贵、以稳为重、以信为本，切实落实两国元首共识，推动中美关系稳下来、好起来

过去几个月，在中美两国元首旧金山会晤共识的战略引领下，中美关系出现企稳态势。“共同促进人文交流”是“旧金山愿景”的重要内容。从美国艾奥瓦州马斯卡廷中学首批学生到北京、河北和上海等地进行交流访问，到华盛顿州林肯中学和斯特拉孔中学的20多名学生参访北京、湖北十堰、广东广州和深圳等地，再到美国工商界和战略学术界人士在春暖花开之际访华……两国各界人士来往、交流增多，有助于为中美关系稳定、健康、可持续发展积累共识。

中美关系史是一部两国人民友好交往的历史，过去靠人民书写，未来更要靠人民创造。去年11月，习近平主席在旧金山出席美国友好团体联合欢迎宴会并发表演讲时指出，中美关系的根基是由人民浇筑的，中美关系的大门是由人民打开的，中美关系的故事是由人民书写的，中美关系的未来是由人民创造的，强调汇聚起两国人民的力量，赓续中美友谊，推进中美关系，努力为促进世界和平和发展作出更大贡献。习近平主席的演讲道出了两国关系发展的根基所在和未来方向。

作为中方5年邀请5万名美国青少年来华交流学习项目的“友好使者”，美国艾奥瓦州和华盛顿州中学生来华参访，有助于为中美关系发展架设起面向未来的心灵桥梁。马斯卡廷中学访华代表团学生在访问结束后致信习近平主席，讲述访华之行的喜悦心情，对邀请他们来华交流访问表示感谢。林肯中学和斯特拉孔中学学生通过访问，对中国的认识和看法变得更为丰富而立体，返回美国后纷纷同亲友、同学和媒体分享在中国的经历、见闻和感受。“友谊！在中国最大的收获绝对是友谊”“带回家最珍贵的是友谊”……两国人民相知相亲，既为当下双边关系发展积聚更多理性、积极的声音，也为双方面向未来树立正确认知打下基础。

中美关系稳定、健康、可持续发展，离不开两国各界人士的共同努力和倾心浇筑。诸多美国企业高管到北京参加中国发展高层论坛2024年年会，星巴克公司创始人霍华德·舒尔茨来华推广新品，苹果公司首席执行官蒂姆·库克在上海见证亚洲最大苹果零售店开业……美国工商界人士密集来华，成为“中美关系是世界上最重要的双边关系之一”的生动注脚。“美中经济关系紧密依存，两国唯有和平共处，才能实现各自发展繁荣”“美中必须合作，必须找到正确相处之道，这对两国和世界都很重要”“两国间的经贸关系格外重要，脱钩绝非正确道路，我们应该继续寻求合作，从而实现双赢”……美国工商界和战略学术界人士的话清楚表明，中美有广泛的共同利益，所谓“修昔底德陷阱”并非必然，搞“脱钩断链”、以“去风险”为名制造风险，不符合双方共同利益。

这几年，中美关系经历了不少波折，也遭遇过严峻挑战，其中的教训值得吸取。透过中美关系经历的风风雨雨可以看到，战略认知问题始终是中美关系必须扣好的“第一粒纽扣”。推动中美关系稳下来、好起来，必须共同树立正确战略认知。中方始终认为，中美这样两个大国，不能不来往、不打交道，更不能冲突对抗，应该相互尊重、和平共处、合作共赢。美方不应执意将坚持和平发展的中国定位为最主要竞争对手、最重大地缘政治挑战等，执意打压中国的高科技发展，剥夺中国的正当发展权利，而应同中方相向而行，共同探讨中美两个大国的正确相处之道，共同有效管控分歧，共同推进互利合作，共同为两国人民交往提供更多支持和便利，共同为世界和平发展承担大国责任。

中美关系回不到过去，但能够有一个更好的未来。中美双方应顺应两国人民和世界人民共同期待，坚持以和为贵、以稳为重、以信为本，切实落实两国元首共识，以相互尊重的方式加强对话，以慎重的态度管控分歧，以互惠的精神推进合作，以负责的担当加强国际协调，为两国人民带来更多福祉，为世界注入更多稳定性。

《 人民日报 》（ 2024年04月12日 03 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)