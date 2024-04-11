“这是对地区安全的严重威胁”——这两天，美英澳宣布拉日本加入“奥库斯”的消息，引发国际舆论高度关切。这是该组织2021年9月成立以来，三国首次公布伙伴国。日本官方回应称，对“奥库斯”的重要性表示“认同”。不少日本民众批评说，“奥库斯”不顾各界担忧推进扩员，将加剧阵营对抗和核扩散风险，破坏亚太地区和平稳定。

所谓“奥库斯”是“美英澳三边安全伙伴关系”的简称，主要包括两大支柱。其中，第一支柱是在澳大利亚部署核潜艇，并过渡到三国联合研发建造下一代核潜艇。这方面的合作是封闭性的，“仅限于美英澳”；第二支柱是联合开发和部署新兴技术，以提升先进作战能力。在这方面，美英澳积极呼吁其他所谓“志同道合的国家”加入。

那么，它们为什么第一个选择日本？分析人士认为，这有两方面原因。从技术层面看，美英澳三国在高新技术领域各有不足，而日本在高超音速武器、量子技术、电子战及人工智能等领域有优势，在防务技术上将发挥更大作用。日本则希望通过与美英澳等国分享敏感军事技术，来增强自身防御能力，提高在亚太的军事影响力。

从战略层面看，这些国家也各有“算盘”。美国将“奥库斯”视为实施所谓“印太战略”的关键部分，想拉拢更多盟友加入，特别是诱拉拥有高技术且不断突破和平宪法的日本入伙，以达到遏制中国的目的。而英国正在推进“全球英国”战略，与日本的安全合作越来越深入，希望借助日本更深地插足亚太事务，扩大在亚太的影响力。

再看澳大利亚，它之前因担忧新成员加入会延误自身潜艇研发计划，表现得并不积极。但由于第一支柱合作进展严重迟缓，澳方不得不对第二支柱合作报以期待，转而支持将日本拉进来。至于日本，则想把“奥库斯”作为在亚太开展军事议程和牵制中国的新工具。双方可以说是一拍即合。

日本的加盟就能推进“奥库斯”合作吗？澳大利亚“对话”网站9日刊文指出，日本难以成为“奥库斯”的核心成员，因为各方之间存在芥蒂。特别是涉及到敏感技术的出口，美国的私心和对盟友的猜忌与提防依然很深。

确实，“奥库斯”以美国为核心，其他成员都是它的战略附庸，并且之间还有分歧。比如，澳大利亚原计划2026年将现有6艘“柯林斯”级潜艇退役。但“奥库斯”成立之后，澳大利亚发现在2040年之前都无法从美英两国得到新潜艇，极可能面临潜艇“空档期”。更麻烦的是，在对澳核潜艇出口问题上，美国一直没有立法豁免敏感技术的出口管制以及涉及关键核技术的知识产权转让，这给后续合作留下诸多隐患。

不仅如此，“奥库斯”内部还就潜艇选购问题发生过矛盾。澳大利亚曾声称，英国“机敏”级潜艇存在一系列问题，或只买美国核潜艇。此外，与美英两国的大赚特赚相比，澳大利亚付出了高昂成本。民调显示，近六成澳民众反对通过加税方式为“奥库斯”埋单。有分析认为，加入“奥库斯”打断了澳积极寻求“融入亚洲”的进程。

对于日本来说，加入“奥库斯”这样一个军事色彩浓厚的团体，势必会进一步沦为美国对外战略的“马前卒”。今后，它若再想在美国与各方之间发挥外交沟通桥梁作用，将大打折扣。另一方面，尽管日本自诩与欧美拥有共同价值观，但美英澳均为“盎格鲁—撒克逊”国家，作为东方国家的日本始终是“外人”。这也意味着日本未来将会被进一步推向反华前沿和危险境地。

“这个‘战略错误’只会将亚洲分裂为对立的阵营。”这是斯里兰卡总统维克拉马辛哈对“奥库斯”的批评。印度尼西亚和马来西亚领导人也公开指责该组织破坏地区稳定。如果日本加入，“奥库斯”覆盖范围将拓展至东北亚，将给地区带来更多负面冲击。这一充满冷战思维的军事联盟不符合地区安全利益，违背了亚太一体化进程，从一开始就没有存在的必要。

（国际锐评评论员）

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